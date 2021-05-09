【本報訊】陝西人權律師常瑋平前年參加廈門聚會被拘，遭指定監視居住，隨後一度獲准取保候審，被軟禁在陝西老家，無法與妻兒見面，去年10月因公開自己在指定監居期間遭受酷刑，被當局以顛覆國家政權罪拘捕。

常瑋平和妻陳紫娟育有一子兔兔，今年7歲，一年多來身兼父職的陳在昨日母親節帶兒子去參加足球隊訓練，她回想，以前兒子總愛跟爸爸一起踢球，她根本無法充當練習對手這角色，「我完全搶不過他，他帶着球還能轉。我根本不是他的對手」。

今年母親節，兩母子沒有預備特別的活動慶祝，陳紫娟要求兒子說話斯文、有禮一點。陳說，兒子今年畫了一幅畫給她，畫的意思是讓爸爸早日回家，母親便沒有那麼累，「他現在是看到我拿了個手機，就知道我在忙他爸爸的事情」。陳這段日子一直向當局舉報常瑋平遭受酷刑，以及主張常瑋平無罪，兩個禮拜前才去了陝西省公安廳遞交材料。

陳紫娟也有正職，還要照顧兒子和常的父母，也曾因為替丈夫申冤，遭當局威脅會讓她失去工作，但縱面對威脅，她說自己有種責任，「常瑋平被酷刑，然後不去管他，不去聲張他的權利，我沒有辦法對這個事情視而不見」。她還記得去年國保第一次去搜她家時，要求她不要對外講話，「讓我安安心心上班，照顧好孩子，照顧好老人，讓常瑋平去安心坐牢」。她指自己做不到這些「安心」，「他們對常瑋平這樣做，非法取證，強迫別人作證。違法的是他們，陷害常的是他們，現在卻要求我們配合他們」。

兒作文：媽媽很堅強 爸爸被陷害

兔兔最近寫了一篇作文，題目是《我的媽媽》，內容說：「我的媽媽很堅強，我的爸爸被壞人陷害。」陳紫娟指自己很欣慰，知道兒子明白要做一個勇敢的人，不是甚麼都可以逆來順受，她一直為丈夫申冤，也是一種身教，「我不能給我的孩子做一個怯懦的榜樣」，她說看到內地不時出現的校園欺凌影片，都會提醒自己，要教導孩子懂得反抗」。