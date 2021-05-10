內地真人騷節目《青春有你3》早前引起的「倒奶事件」餘波未了。儘管節目早前已遭官方停播，北京市廣播電視局日前仍印發文件，要求嚴格管理調控選秀類網絡綜藝節目，具體措施包括節目不得設置「花錢買投票」環節，矛頭直指《青春有你3》。

據北京市廣播電視局今日（10日）公佈，當局日前已印發一份《關於進一步加強網絡綜藝節目管理工作的通知》（下稱《通知》），當中提到網絡綜藝節目要堅持講品位、講格調、講責任，抵制低俗、庸俗、媚俗，大力弘揚社會主義核心價值觀，傳播正能量，堅守底線紅線。

對於部份綜藝節目中出現的追星炒星、泛娛樂化等問題將進行整治，打擊非理性應援等行為。《通知》並明確指，節目中不得設置「花錢買投票」環節，嚴禁刻意引導、鼓勵網民採取購物、充會員等物質化手段為選手投票。嚴禁任何機構和個人以「花錢買票」、「集資打投」等形式進行數據造假，干擾節目選拔。

《通知》中雖未有點名涉事的網絡綜藝節目，不過早前掐入「倒奶風波」的《青春有你3》明顯是針對對象之一。風波緣於於早前有短片流出，顯示有粉絲為助《青春有你3》的偶像獲勝，不惜購買大量由蒙牛旗下真果粒飲品獨家贊助的牛奶，以取得瓶蓋內的投票二維碼為偶像「谷分數」。由於購買量太多，需要動用逾10人，將一箱箱的牛奶開蓋取碼，至於「無用」的牛奶則一桶桶被直接倒掉，有關行為與內地近期雷厲風行的「惜食令」原則相違背。

當時的「倒奶風波」除了被多間官媒刊文狠批外，北京市廣播電視局本月4日已責令愛奇藝暫停《青春有你3》後續節目錄製，至於涉事的愛奇藝與蒙牛公司其後亦分別就事件致歉。《青春有你3》官方微博昨日亦宣佈終止節目錄製，取消決賽。據悉，內地已於上月29日正式實施《反食品浪費法》，有內地律師認為，倒奶行為已經涉嫌違法，不單單是粉絲，生產商和平台方也應承擔一定責任。

新華社／新浪微博

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