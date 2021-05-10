早於2019年，中央統戰部官方微信「統戰新語」曾發文盛讚100多萬共產黨幹部深入新疆，跟維吾爾家庭同吃、同住、同勞動、同學習，指是「結對認親」政策產生的「強大正能量」。事隔多年，再有維族人出來指證，這種為了配合當局「民族融合」政策而營造的和諧假象，讓他們在自己家也有如人質。

於2019年離開中國，烏魯木齊維族女子達吾提（Zumrat Dawut）早前接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問表示，自己離開家鄉前，曾有兩年的時間，每月都要接待4名漢族政府幹部在自己住所居住10日，她說：「我們必須假裝很開心，否則政府會認為我們在反對他們的『一家親』政策。」有維族民眾擔心，若被認為是在反抗國家政策，可能被送進集中營。

達吾提說，由於家中每個人都要和一名漢族幹部「結親」（結為親人），包括三個孩子在內，因此她每次要接待四名幹部到家中住約10天。由於她的丈夫是外籍人士，因此沒有被迫「結親」。

達吾提回憶，她被指定的「親人」會跟着她在家到處走，問各樣問題並做筆記。她很害怕會因此再度被關進拘留營，也擔心孩子無意間說出不該說的話，因此不斷訓練孩子要回答「對的答案」。例如被問及爸爸媽媽是否會禱告，要說「不會」；是否信奉伊斯蘭教？家中有沒有《古蘭經》？有禱告用的禮拜毯嗎？一律要回答否定的答案。

精通維吾爾族歷史的英國諾丁漢大學（University of Nottingham）高級研究員通姆（Rian Thum）表示，「結對認親」入住維族人家計劃，是中國打壓新疆少數民族很重要的一環，直到今年2月，中國官方社交媒體都還在發佈漢族幹部到維族人家一起「喜迎新年」的影片。

通姆說，大多數維族人根本不會張燈結綵過農曆新年，但在官媒影片中，整座城鎮的人民都必須依照漢族習俗去裝飾屋子。由此看來，「維漢一家親」、「結對認親」的政策還在施行中。

CNN／台灣《蘋果新聞網》

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