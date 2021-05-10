瑞典環保少女通貝里（Greta Thunberg）上周五（7日）在Twitter點名批評中國污染環境，有關言論隨即遭中國「戰狼」記者陳衛華反駁，指她的公關隊伍應該教導她更多。事件繼續發酵，中新網今發表網評，狠批通貝里「斷章取義、戴着有色眼鏡看中國」，又指她是雙重標準，對日本政府排放福島核污水入海的決定視而不見。

該篇題為「炮轟中國？「環保少女」再次暴露雙標與無知」的文章指，通貝里是根據美國有線電視新聞網絡（CNN）一篇關於中國2019年溫室氣體排放量，超過所有發達國家總和的報道來批評中國污染環境，然而該報道指出，中國2019年的人均碳排放量約為10.1噸，低於美國的17.6噸，後者繼續名列榜首，強調中國作為擁有14億人口的大國，「人均碳排放量迄今仍遠遠低於發達國家」。

文章續稱：「部份發達國家將污染嚴重的產業或工廠的產業轉移至發展中國家，將污染問題『甩鍋』給當地的把戲，屢見不鮮。菲律賓等亞洲多國不就多次控訴，稱要拒當『洋垃圾』的『垃圾場』嗎？那時，怎麼不見號稱『環保急先鋒』的通貝里站出來，把質疑的矛頭指向西方國家呢？」同時批評通貝里對日本政府排放福島核污水入海的決定視而不見，「通貝里呢？沉默好幾天，才在社交賬號上轉發了報道，其表態含糊曖昧，跟這次迅速『跳』出來針對中國的舉動，更是大相逕庭。」

文章又質疑通貝里未有為環保出力，「乘所謂『零碳排放遊艇』橫渡大西洋前往美國參加氣候會議……整場『行為藝術』產生的碳排放，比想節省的還多。如此做秀，意義何在？」並引述俄羅斯總統普京，形容通貝里「是一個被成人利用的無知青年」。文章最後呼籲通貝里不要煽動罷課，「如今最應該做的，其實就是回歸課堂，捧起書本，彌補自己的無知與狹隘，否則最終只會淪為一個笑話」。

持民族主義立場的「觀察者網」則引述中科院院士丁仲禮，稱「中國人，是不是人？這是一個根本的問題，為甚麼同樣的一個中國人就應該少排，你這個是以國家為單位算的，還是以人為單位算的……我對公平的理解，我把排放權視為發展權，視為基本人權。所以我就是說人與人之間應該有個大致相等的排放空間。」並形容這段說話「現在聽來依然振聾發聵」。

另外，內地網軍「帝吧」亦在微博上批評通貝里，指她「居然不批日本、美國排放核污染水，不批評現在印度到處放火造成二氧化硫爆表！」小粉紅隨即留言：「明顯就是一個工具人，這種選擇性失明的東西，你很難讓她不亂說話」、「她不過是政治小丑而已」、「就知道放臭屁！她自己就是的污染源」、「一群瘋子造出個連書都沒讀的女孩，借她口玩西方雙標」。

新浪微博／新浪新聞

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