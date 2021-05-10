多個社交媒體昨日熱傳一段兩個家庭在酒樓群毆的影片，初時有指事發地點為大埔一間酒樓，事件更不斷發酵，成為網上熱話。內地網民揭開事件真相，事發地點為東莞，兩個家庭是為爭位而爆發衝突。

爆料人在微博上指出，事發時黃衣女子帶着着孩子、母親、家婆到酒樓飲茶，從早上8時開始排隊，排到11時多取得座位。男子一家人進來後就直接坐到座位上，雙方即時發生口角。爭吵過程中，其中一名男子潑水，弄濕對方孩子，黃衣女子即拿起杯子潑水還擊。

之後，男子再拿起桌上的金屬水壺，朝黃衣女子頭部就砸下去，另一名男子再出手毆打黃衣女子，甚至用手扯黃衣女子頭髮。

兩家人互毆近一分鐘，情況一片混亂，除了網上熱傳的手機片段，酒樓閉路電視亦拍下兩家人互毆的情況，當時其他食客如常飲茶，繼續「食花生」。對於母親節最終變成「武林大會」，網民紛紛留言狠批，認為「是個特別的母親親」、「你媽這樣教你們的嗎」。

網民意見：

365dni派克服：給母親過了一個有意義的節日！

辰龍觀海：國人的素質就這樣一代一代傳下去了。

心似浮蓮：你媽這樣教你們的嗎？

大河馬喵喵喵：論武功……嘻哈！咩年頭，食個飯啫！

雙眼皮大臉貓595646399：路人真冷漠……

左岸XV：關鍵還沒吃呢。

新浪微博

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）