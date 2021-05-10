印度新冠疫情爆發，已連續4天單日新增確診病例皆破40萬，國際社會除了支援醫療物資，也已陸續進行撤僑。與印度接壤的尼泊爾近日疫情亦開始升溫，知名的登山景點珠穆朗瑪峯基地營都傳出有登山客確診。中方透露，將會派出小組登上珠峯頂，在山頂建立「隔離線」，阻止中國與尼泊爾的登山者接觸，曾經登上珠峯的攀山專家鍾建民對《蘋果》表示，相信不可能有實體的「隔離線」，即使有實體界線，峯頂大風大雪，一定會破壞。

新華網報道指出，中方將會在珠峯北坡、位於西藏境內的登頂前最後一個營地外約300米處，設立防疫關卡，與登山活動無關者不得進入，營地採購人員等外出返回時，都要全身消毒和量體溫，並要單獨隔離。

西藏體育局局長則表示，將會派遣一小組登山嚮導登上珠峯，在山頂建立「隔離線」，以阻止峯頂兩側的登山者彼此接觸。據悉，珠峯頂狹小而危險，面積只有一張餐桌般大小，故現時尚未清楚當局將如何執行這個計劃。

曾登上珠穆朗瑪峯的攀山專家鍾建民指 ，雖然他不清楚「隔離線」將會以何種形式去劃分，但他相信不可能有實體的「隔離線」，如籬笆或是圍欄，因為珠峯頂只能容納三、四人，加上峯頂大風大雪，一定會破壞「隔離線」。而且尼泊爾與西藏在山上並無確實的邊界，鍾認為「這條隔離線是不可能劃分」。

以他所知，有尼泊爾人會在海拔5,000米的高原，前往西藏一側的一些小村莊做生意，他說「隔離線」的意思，可能就是由山腳至高原將尼泊爾與西藏的道路封鎖，包括樟木口岸，禁止尼泊爾人將病毒帶到西藏。

鍾分享在2003年沙士年間，他登上珠峯時，在西藏一側的基地營就有解放軍駐守，檢查登山客有否戴口罩，亦有封鎖邊境，限制人員於兩地來往。

他亦聽聞有很多登山的朋友都確診，需找直升機運送下山就醫。更有在山上的朋友不敢下山，因為沒有飛機回國，市區疫情又持續嚴重。說他們因疫情感到不安，指山上有雪巴人（在喜瑪拉雅山脈兩側居住的民族）已受感染，擔心在營內進食時有機會被傳染。

世界第一高峯的珠穆朗瑪峯因受到新冠肺炎疫情影響，在2020年幾乎關閉了一整年，同時斷了尼泊爾重要的觀光經濟命脈。尼泊爾迫於現實，今年重新開放，並向408名外國登山者發放攀登珠峯的許可證，一度讓登山探險家歡呼，但好景不常，珠峯義工組織「Everest ER」發文指有登山客確診，並在帳篷中隔離，故4月下旬，開始有登山客陸續撤離。

中國方面自去年疫情爆發以來，已禁止任何外國遊客從西藏一邊攀登珠峯。西藏登山協會表示，本年度登山季節，有21名中國籍登山隊員獲准從北坡攀登珠峯，所有人來自疫情低風險區域，有核酸檢測證明，隊員上月進入西藏後，先在拉薩接受隔離，再前往珠峯地區。

《蘋果》記者／新華網／聖母峰義工組織「Everest ER」

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