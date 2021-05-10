2008年5月12日，四川汶川發生黎克特制8.2級大地震，事發至今13年，當年被瓦礫活埋36日大難不死的「豬堅強」，即將走到生命的終點。5月10日中午，建川博物館在官方微博發佈消息稱，獸醫說14歲的「豬堅強」已處於彌留狀態，「只在須臾」。

建川博物館一名工作人員表示，目前「豬堅強」已無法站起來，有獸醫一直守着。建川博物館早前曾在官方微博透露，「豬堅強」太老了，腿腳已經不便，起身相當吃力，必須依靠人類拉扶才能站立，「牠可能即將走完整個生命旅程」。

5月1日上午，建川博物館館長樊建川在微博稱，「豬堅強」的情況很糟了。微博影片上可見「豬堅強」躺在地上，瘦骨嶙峋的軀體上，皮膚潰爛。同日，建川博物館一名工作人員承認，「豬堅強」情況確實不好，已經幾個月無法站起來，需要飼養員扶牠翻身，定期做清理。

「豬堅強」原是成都彭州市龍門山鎮團山村村民飼養的母豬，2008年汶川地震時被埋瓦礫下，靠吃木炭和水維持生命，36天後始獲救。被埋期間，其體重從原來的150公斤減到僅50斤。當時有許多市民、網民呼籲，不要將其宰殺，並取名「豬堅強」。2008年6月，成都市大邑縣安仁鎮建川博物館館長樊建川以1.38萬元（人民幣，約1.7萬港元）將牠買下。樊曾說：「我本意只是不想讓牠捱刀，但是牠一口氣活到了今天。」他認為「豬堅強」備受關注，是因為牠代表一種「大難不死，必有後福」的意義。

澎湃新聞網

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