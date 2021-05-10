中澳關係緊張，澳洲前國防部長派恩（Christopher Pyne）於9日就發表評論文章指出，他表示只有「瘋子」（bonkers）才會對中國掉以輕心，之前他亦表示北京當局針對台灣的軍事威脅日益擴大，可能會觸發印太地區戰爭，可能性更是快速增加，他認為印太地區的形勢不會在短期內緩和，認為澳洲必須保持高度警惕。

前年2019年卸任澳洲國防部長的派恩，在《廣告人報》（The Advertiser）發表評論，他表示，近日有大量有關中國及印太地區的討論，讓他感到驚訝的是，人們花了這麼長的時間才注意到這個議題。他表示，在過去十年，大部份澳洲政府內部涉及制訂國防及外交政策的人士，都很清楚中國的野心是想繼美國之外，成為另一個超級大國，他認為，澳洲政府已經正視美中在印太地區競爭，所造成的局勢變化。

派恩指自第二次世界大戰結束以來，澳洲和不少國家一樣享受長期的和平和繁榮，社會出現一種依賴心態，以為「其他國家」會去處理外交和國防等事務，但他提醒如果印太地區形勢惡化，澳洲是不可能置身事外的。

派恩引述澳洲總理莫里森（Scott Morrison）本月6日發表的言論，稱如果解放軍武力侵犯台灣，澳洲將會履行支援美國及盟友承諾。派恩認為以上的言論非常正確，覺得政府是認真看待有關中國的問題。

澳洲防長達頓（Peter Dutton）4月25日表示，「不應低估」中國因台灣爆發軍事衝突的可能性。同日，內政部常務副部長佩祖洛（Mike Pezzullo），更稱「自由世界已聽到戰鼓」。澳洲與崇尚自由的盟友要準備為自由而戰。

派恩曾上月12日於《廣告人報》發文，指北京針對台灣的軍事威脅日益擴大，可能會觸發印太地區戰爭。同一天，他於阿德萊德大學（University of Adelaide）的一場演講中指出，指中國觸發印太地區戰爭的可能性快速增加。

中央社／《廣告人報》

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