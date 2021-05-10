曾因拉橫額聲援2014年香港雨傘運動和2019年反送中的內地維權人士謝文飛，去年4月29日突然被警方破門帶走，並以涉嫌「尋釁滋事」罪，刑事拘留於郴州市資興市看守所，其後一直未能與律師會面。由劉曉波生前好友組成的「曉波助瀾會」今（10日）表示，謝文飛案已於上月15日在郴州市蘇仙區法院秘密開庭，時長3個小時，未有當庭宣判。一名家屬委託的律師向《蘋果》透露，當局的指控主要與謝在Twitter發佈聲援香港及肺炎疫情等爭議話題的帖文有關，並指自己一直遭法院排擠，對此次開庭毫不知情。

「曉波助瀾會」透露，在謝文飛案件的偵查、審查起訴、法院審判階段，其家屬先後聘請謝陽、張磊、任全牛、陳進學等代理律師，「但他們交付手續後，仍被有關部門以各種理由排除在案件外，無法會見、閱卷或了解案情，更無法出庭代理」。而在開庭當日，由當局指定的郴州市律師以謝文飛辯護人的身份參加了庭審。

一名家屬委託的律師透露，當局的指控主要與謝文飛過往在Twitter上所發佈的帖文有關，內容主要涉及聲援香港及武漢疫情爭議等話題。他又指自己作為其中一位曾被家屬委託的律師，過去一直遭法院排擠，故對這次案件已經開庭的消息一概不知悉。對於當局秘密開審的做法，他批評：「這是對民間民主人士的迫害，也是對法律的踐踏！秘密羈押不讓律師會見，安排官方律師排除當事人信任的律師，秘密開庭秘密審判，這是對司法文明的踐踏！」

謝文飛為南方街頭運動成員，曾因拉橫幅聲援香港雨傘運動，於2016年4月被以「煽動顛覆國家政權」罪判刑4年半，2019初才出獄。一向敢言的謝文飛隨後又在Twitter多次發聲，聲援香港反送中抗爭，稱「如果大陸只剩下一個人還在支持香港的話，這個人必定是我」。他亦就疫情多次批評當局，指「廢言導致肺炎」，並撰寫多首諷刺詩，因此多次遭國保警告。

去年4月29日，謝文飛突然被警破門帶走，以涉嫌「尋釁滋事」罪刑事拘留於郴州市資興市看守所。「曉波助瀾會」FB專頁於同年6月15日釋出謝文飛被捕前錄影的聲明，他對着鏡頭說：「我的身體狀況非常好，如果被捕的話，我肯定不會在裏面自殺。」

此次被捕，外界懷疑是當局要對他出獄以來的言論進行清算。謝文飛一直未能與律師會面，其兄長曾兩次為他聘請律師，均在當局要脅下被迫解除委託，直到開庭後，外界才知道他已經受審。

Facebook／《蘋果》資料室／《蘋果》記者

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