昨日是母親節，台灣就有子女發揮創意，送媽媽10筆520元新台幣（下同；520為國語諧音我愛您）的存款，還在存摺的備註欄上標註「母親節快樂媽媽我愛您」，讓網民大呼超暖心。然而，也有網民爆出，自己也曾在父親節以同樣的方式送禮，結果「被警示賬號了」。

有網民昨（9日）在Facebook專頁「爆笑公社」發文：「這樣媽嚇翻了，也太有創意了吧。」同時貼出一張存摺的照片，顯示入賬10筆520元現金存款，還在每一筆的交易備註欄位留了1個字，10個字加在一起就是「母親節快樂媽媽我愛您」。總金額5,200元，是送給媽媽的母親節大禮。從存摺上的浮水印「Taishin International Bank」，可以看得出應該是台新銀行的賬戶。

有關帖文隨即引來網民圍觀，不少人大讚這名子女的孝心，但也有網民表示，匯完恐怕就要被警示賬號了：「我有用過類似的給我老爸，888元10個，直接被警示」。有其他網民則察覺，存摺上顯示的是10次現金存款，直呼「行員辛苦了」，也有人說：「現在有網銀，自己轉自己打字就好。」另有網民笑稱：「如果再加個零會更有愛」、「我覺得1314520比較愛」、「很可以，但是也要老媽有去刷本子」。

台灣《蘋果新聞網》

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