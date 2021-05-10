中共中央紀委國家監委網站通報，江西省政協副主席肖毅涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。當局未提及他涉及的違規行為，但他是今年第八名被查落馬的部級官員。

肖毅（59歲）是江西贛州人，長年在江西省內任職，扶搖直上，早年在贛州市崇義縣、上猶縣、龍南縣等地工作，1996年開始發跡，在號稱「人民共和國搖籃」的江西瑞金出任巿委副書記及代市長，翌年升任巿長，4年後獲任瑞金市委書記。此後，肖毅仕途平步青雲，先後升任贛州市副市長、贛州市委常委、江西省政府駐北京辦事主任、黨組書記，2009年起在江西省政府任副秘書長。

2018年，肖毅升任江西省政協副主席，躋身副部級幹部，並繼續兼任撫州市委書記。但今年三月起，肖毅不再兼任撫州市委書記。

肖毅落馬前，今年已有七名部級、副部級領導幹部被中紀委調查審查，包括遼寧省政協原副主席李文喜，甘肅常務副省長宋亮，貴州省政協原主席王富玉，山東省人大常委會原副主任張新起，中共中央防範和處理邪教問題領導小組辦公室前副主任彭波，中國兵器工業集團有限公司前黨組書記、董事長尹家緒，及山西省副省長、省公安廳廳長劉新雲。

另外，最高人民檢察院宣佈，決定逮捕兩名副廳級官員，內蒙古自治區審計廳原黨組成員劉玉瀛及貴州省黔東南州政協黨組原副書記、副主席龍世勇，兩人分別涉嫌受賄，移送檢察機關審查起訴，案件正在進一步辦理中。

澎湃新聞／新京報

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）