解放軍海軍戰艦「下水如下餃子」，解放軍3艘不同類型主戰艦艇4月中下旬在海南三亞交付入列，當中包括第一艘075型兩棲攻擊艦「海南艦」，它的一舉一動被受關注。有內地軍事專家更認為海南艦舷號（船身編號）是「31」，只有兩位數，意味着其等級和作用比其他兩棲攻擊艦更為重要，「會像小型航空母艦一樣操作」。

排水量達4萬噸海南艦的舷號為31，而與海南艦同日入列的兩艘艦艇，055型驅逐艦「大連艦」舷號為105，094A型戰略導彈核潜艇長征18號，舷號是421。兩位數的標識似符表明，海南艦的等級和作用比其他兩棲戰艦更為重要。

《南華早報》引述內地軍事評論員宋忠平指出，海南艦的舷號與中共的兩艘航空母艦遼寧艦（舷號16）和山東艦（舷號17）一致，均為兩位數，「兩位數的船體號意味它們是與航母同等的巨型船，由於具有相當的戰鬥能力，075型將像小型航空母艦一樣操作」。

有報道指出，解放軍近兩年還將有兩艘075型兩棲攻擊艦服役，而軍方正在對服役中的直8、直9、直20等直升機進行適應性改造，以便讓它們能夠在075型兩棲攻擊艦這個「準直升機航母平台」上降落。

根據公開資料，075型兩棲攻擊艦船長250米、寬30米，最大航速為23節，可搭載約30架攻擊機，戰艦採用國產紅旗10近程防空導彈系統，並配備「萬發炮」近程防空系統和新型國產快速反應雷達。

直-20是中國聲稱自行研製的一款10噸級中型通用直升機，因外觀類似美軍UH-60「黑鷹」直升機，曾被戲稱為「中華田園鷹」。大陸軍事網站上發佈的最新圖片顯示，直20型直升機的海軍變型配備了8枚KD-10空對艦導彈。

綜合報道

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