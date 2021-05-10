台鐵太魯閣號列車繼4月初因撞倒墮坡的工程車後出軌而造成人死亡後，今早再有事故發生。一名婦人懷疑闖入台鐵宜蘭段一處平交道，被駛至的太魯閣號列車撞倒，台灣傳媒報道，救援人員接報到場後，被撞的婦人已無生命迹像。

台鐵402車次太魯閣號列車，原定由新北巿樹林車站開往台東知本站，惟上午7時11分，駛至宜蘭頭城到礁溪間東之間的吉祥路平交道時，撞到一名闖入平交道的婦人，台鐵立即撥打119急難救助專線及通知鐵路警察前往處理，宜蘭縣政府消防局說，遭撞婦人已死亡。

台鐵說，事發後頭城至礁溪間以單線雙向行車，駛經頭城、頂浦、礁溪的班次稍有延誤，受影響的班次和旅客人數還在統計中，路段至接近上午9時才恢復正常通車。

因撞擊地點剛好在平交道，當時有不少民眾正在等待列車通過，有許多民眾直擊整宗事故，看見老婦人闖越平交道：「當時列車有鳴笛，然後『砰』很大聲」。

由於歷史原因，台鐵沿線有着大量與一般道路交匯的平交道，平時供行人、車輛橫越路軌，當列車駛近時方會封閉，至2018年底共有421處。2018年普悠瑪號列車翻側事故後，台鐵除計劃增加全長175公里圍籬外，亦將在平交道加派保安員看守，望能降低民眾闖越。

台鐵太魯閣號近月事故頻生，4月2日，台鐵一列載有近500名乘客和職員的太魯閣號列車，在花蓮駛出清水隧道後，撞擊一輛從斜坡滑落下來的工程車，致部份車身出軌撞向前方隧道壁，事件釀成49人死亡，過百人受傷，是台灣超過半世紀以來最嚴重鐵路事故。

而在同月24日，405次太魯閣號列車行經宜蘭武塔站時發生碰撞事件，造成北迴線列車延誤。據查，事發現場有月台加高工程的工人，違規施工，在跨越路軌時遭列車撞到，工人被撞後送院，已清醒且無大礙。

中央社／台灣《蘋果新聞網》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）