雲南大理古城知名旅遊企業，爆出法人代表毒殺總經理案件。涉事女企業家聲稱常遭擔任總經理的前夫當眾毆打，去年趁對方住院時，就將農藥加入點滴中，毒殺對方。法院最終判決女企業家故意殺人罪成，判囚終身。涉案旅遊企業失去2名負責人後，經營困難，成為欠債欠薪的「老賴」。

據了解，故意殺人罪成的女企業家，為大理老城隍廟文化旅遊發展有限公司法人代表王永均（47歲）。王永均與52歲前夫、公司總經理趙萬軍在當地有頭有面，名下有多間公司。2人於2005年登記結婚，育有一女，2009年離婚，但仍同住。2013年，趙萬軍再婚，並生育3名子女。

起訴書指，趙萬軍在公司經營方面過於獨斷，時常當眾打罵王永均，加上日常生活中積累的矛盾，讓王永均萌生報復念頭，並多次將含有百草枯成份的農藥混入口服液中，給趙萬軍服用。

及至去年6月10日早上，王永均在大理第一人民醫院急診科觀察室，趁趙萬軍熟睡之際，再將百草枯、敵敵畏等農藥注入醫療點滴中，導致趙病情加重，被送進深切治療部（ICU）搶救29日後，終因多重器官損傷、器官功能衰竭死亡。

警方案發後在王永均母親住處搜出多個涉案農藥瓶。王永均於翌日被刑事拘留，同月24日被執行逮捕，隨後羈押於大理州看守所。

今年2月4日，大理檢察院提起公訴，控告王永均故意殺人，同時趙萬軍遺孀就趙住院29日的逾46.9萬元人民幣（下同，約56.2萬港元）治療費提起民事訴訟索償。

4月2日，大理中級法院合併審理案件，有多名證人指趙萬軍多次一言不合便當眾打王永均；王永均亦曾多次抱怨，每月要為趙萬軍還10多萬元信用卡數等。

此外，趙萬軍與王永均經營的公司，有知情者指已欠款逾億元，今年1月至3月已被法院三下限制消費令。有由大理老城隍廟文化旅遊發展有限公司實際經營的大理城隍城的員工透露，案發後公司兩名負責人一身故一被捕，生意也越發困難，名下企業財產還有上億元，員工工資卻拖欠已久，一時難以解決。

大理中院判決時指，案件因婚姻家庭關係處理不當引發，被害人對案件的發生有一定的過錯，但不屬於明顯或重大過錯。判被告王永均故意殺人罪成，處無期徒刑，剝奪政治權利終身。

紅星新聞／上游新聞

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）