中央提出發展大灣區，更要香港積極融入發展。廣東省公佈十四五規劃綱要，聲言要成為教育強省。加快建設世界一流大學和一流學科，支持廣州、深圳建設全國高等教育高地，積極引進世界知名大學和特色學院到粵辦學。有指，過去1年多，大灣區就有28間大學、學院、研究生院、新校區成立或籌建。有香港現屆DSE考生接受《蘋果》訪問，批評內地大學認受性低，即使到大灣區升學後，未來或擁有「光明前途」，仍對赴內地升學不感興趣：「問題係我唔想囉。」

「我身邊啲同學無人話想返內地升學，大家覺得內地大學認受性較低……」現屆DSE理科考生周同學（化名）指，學校過去確有少數「師兄」畢業後赴內地大學升學，惟對方都是選擇知名度高，如清華等大學。周同學自己對內地升學不感興趣，未來DSE成績塵埃落定，自己會在留港升讀大學或到海外升學中選擇，但內地升學並非自己考慮之列。

假如未來自己只有在港繼續學業，或到內地升學二擇其一，周同學寧願留在香港讀大學，也不會赴內地。雖然外界有聲音認為，到大灣區讀大學或發展，都有助「前途」或者「錢途」，周同學仍堅持自己選擇：「我就係唔想囉。」

據悉，大灣區在過去1年，有多達28間大學。新建大學分為三類：第一類是自主建設，如廣州交通大學、東莞的大灣區大學、佛山城市大學、中山科技大學等；第二類是與港澳合作辦學，例如比如香港科技大學（廣州）、香港城市大學（東莞）、香港公開大學（肇慶）、香港理工大學（佛山）、香港大學深圳校區、澳門科技大學珠海校區等，這些大學都是正在籌備或興建中；第三類是與內地大學合作辦學，如中國科學院大學廣州學院、中科院深圳理工大學等。

廣東為全國第一經濟大省、第一人口大省、第一工業大省、第一外貿大省等，惟整體教育水平仍與北京、上海、江蘇等地存在一定的距離。廣東有150多間大學、40多個國家重點實驗室，但只有4間是國家培育重點、優先獲得補助經費的「211院校」、5間世界一流大學和一流學科建設的「雙一流大學」。軟科世界大學學術排名（ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities）公佈的2021大學排名顯示，廣東只有8間大學進入主榜百強，北京則有18間、江蘇15間、上海9間。

從在校學生數量來看，廣東在校大專科學生高達240萬人，居全國之首。但研究生在校生人數只有15.47萬，與北京的38.7萬、江蘇的24.4萬，有大幅落差。各種條件上，要從第一經濟強省發展至第一教育強省，廣東需要全方位投放資源，大規模興建大學是不可避免。

對於香港學生升學選擇，創智教育國際升學中心資深升學顧問古潔雯向《蘋果》表示，過去10多年，大部份DSE學生過往都選擇英國為升學的國家。由於加拿大、澳洲等地放寬大學畢業生在當地就業的限制，香港學生不再單一考慮英國，而改為「大包圍式」，「佢哋會等DSE成績出咗，先有最後決定」，這亦是有更多學生到海外升學的因素之一。

古潔雯又指，自英國今年推出BNO簽證後，中學生中途轉到英國讀書的查詢，明顯地增加了。

《蘋果》記者／澎湃新聞網

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