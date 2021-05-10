台灣前總統陳水扁今（10日）在Facebook公開近照，可見他軟弱無力地躺在床上，全身上下纏繞多條電線連接胸前監視器，臉上還貼滿多條膠帶以固定電線。他表示，當時正在做睡眠呼吸檢查，並自嘲「這不是天線寶寶」，強調「只要還能呼吸，活着就有希望」。

現已移居台南的陳水扁貼出該張近照，並在旁邊附上說明文字：「阿扁不是天線寶寶，卻是一夜的電線人。不是電擊急救，不是小針美容，尤非綁票凌虐，而是睡眠呼吸的檢查。對扁而言，這樣檢查已經第N次。只要還能呼吸，活着就有希望。」

陳水扁的兒子、高雄市議員陳致中表示，父親患有嚴重睡眠窒息症，先前在台北監獄與台中監獄時各接受過一次手術，手術後病情雖有改善，但每年仍須例行檢查一次。而陳水扁所分享的照片，就是上周在高雄長庚醫院做檢查的畫面，現時仍在等待報告。

陳致中又說，父親除被嚴重睡眠窒息症所困擾外，亦患有創傷後壓力症候群、腦神經病變、漏尿及睡眠呼吸中止症、認知功能障礙、類巴金森症候群等病症。

陳水扁自母親陳李慎於今年初病逝後，近期經常發文感慨身體欠佳及年紀增長。他周日（9日）發表題為「樹杖」的文章，稱「人老了拿拐杖，從一隻腳拿到四隻腳。樹老了也要拄杖。耘非凡附近保存了不少老樹，人行道為老樹讓路，樹醫也為老樹特製樹杖。只為防止颱風侵襲，深恐老樹因肌少症跌倒。」

Facebook／台灣《蘋果新聞網》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）