（新增內容）浙江杭州野生動物世界日前被揭有3隻2歲多的金錢豹成功「越獄」，園方涉隱瞞事件，置附近居民的安危於不顧而捱轟。據悉，目前已捕獲2隻豹子，還剩1隻未被擒回。杭州市公安局富陽分局今指，園方相關人員涉嫌犯罪已被立案調查，公司法定代表人、總經理張德全等5人遭採取刑事強制措施，案件正在進一步調查中。杭州市今亦舉行發佈會，園方承認豹子早於4月19日已逃離，但因擔心上報會影響五一流量，故禁止園內所有人禁止對外宣揚及上報，事件存在嚴重的瞞報行為。

杭州野生動物世界動物管理部的負責人在會上指，4月19日上午10時許，兩名飼養員打掃時，未有按照規範，致3隻金錢豹逃逸。隨後，公司開會討論，認為如果上報將影響五一流量，故要求園內所有人禁止對外宣揚及上報。目前，3隻外逃的豹子已捉回2隻，園方將繼續搜捕，採用誘捕的手段，分組「網格化」搜索。

杭州市富陽區區長王牮則指，目前第一隻被尋回的金錢豹已恢復健康，進入日常管理。至於第二隻被尋回的金錢豹，一度被質疑右後肢斷掌，王今澄清沒有斷掌，而是腳趾略有外傷，行走基本無恙，其他部位經獸醫檢查，未發現異常。富陽區政府稍早前在官方微博稱，來自上海動物園和杭州動物園的兩名專家今日上午為受傷的豹子診斷，指其後肢有外傷，趾甲可能丟失了，已做正常的外傷處理，「還要做一個小手術」。

對於園方瞞報一事，官媒連日來已不斷發文批評，《人民日報》也在發佈會公佈相關消息後，隨即在網上發表評論，直斥「『瞞豹』豈可見金錢不見豹？」批評豹子在4月19日即逃逸，園方卻一再瞞報，視公共安全為兒戲。「倘若金錢豹傷人，誰擔得起責任？杭州野生動物園怕影響五一生意瞞報，這是典型的只見金錢不見豹。一味捂蓋子只會將婁子越捅越大，付出更沉重代價」。評論認為，「追責必不可少，堵住漏洞更是重中之重」。

事實上，園區動物管理部負責人馬金華上周五（7日）晚接受官媒央視訪問時，已透露3隻金錢豹是因為管理人員疏忽，於上月19日從動物隔離區逃逸。至21日，園方曾派人搜尋豹子下落，並於當日上午用麻醉槍捕獲其中一隻，並強調之後仍在逃的僅有2隻豹子。

關於3隻金錢豹逃出的確實日期被一再推前，有內媒曾於本月6日爆料，指有農民於1日便發現豹子的蹤影。及至7日，經富陽區相關部門聯合調查，才證實有3隻小金錢豹外逃。

事件被質疑是園方瞞報事故，園方上周六（8日）發佈聲明，就金錢豹出逃事件致歉，並解釋之前是考慮到未成年金錢豹攻擊性較弱，擔心事件公佈會引起恐慌，才沒有及時公佈有關消息。聲明並指，園方會切實履行企業安全生產的責任，積極配合相關部門調查事件及處置。

杭州野生動物世界亦於8日根據要求臨時關閉，全面自查園區安全管理問題，並逐一整改落實。內媒《澎湃新聞》於周一（10日）派人探訪仍未對外開放的園區，發現目前園區內的猛獸不見蹤影，全部已被關起來，而自由活動的主要為食草動物。

央視新聞／《澎湃新聞》

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