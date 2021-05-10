為期9日的世界衞生大會（WHA）將於5月24日舉行，網上報名將會在今日截止，今年多個國家已經表示支持台灣參與大會，但台灣當局至上午未接到來自世衛組織的邀請函。台灣最遲在歐洲時間10日辦公時間完結前，收到邀請函並完成報名手續，才能如期參與會議。台灣外交部表示，將會與衞生福利部一同努力，爭取至最一刻。

台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉表示，過去世衞對台灣參與WHA，總以「聯合國大會第2758號決議」搪塞，等同是強調「一中原則」，但今年回覆卻不是「台灣屬於中國」，而是成員國以「簡單多數」決定。林認為世衛的回應是正面的，趨勢是進步的，「至少告訴台灣一條路去爭取國際支持」，若支持多於反對就有機會。

民進黨立委何志偉也表示，此時此刻是台灣最好的機會，要好好把握機會，台灣若能加入WHA，將會實踐「Taiwan can help」。

台灣在抗疫上的表現受國際認同，七大工業國集團（G7）外長會議日前表態，支持台灣參與世界衛生組織（WHO）及世衞大會，法國參議院上周也以304票同意、0票反對，史上首次無異議通過「台灣參與國際組織工作」。美國國務卿布林肯也發表聲明，呼籲世衞總幹事譚德塞，讓台灣「立即獲邀」以觀察員身分參與WHA。

台灣外交部表示，感謝國際肯定台灣對全球公共衞生的貢獻，並堅定支持台灣參與WHA，表示會繼續努力爭取WHO正視台灣參與的重要性，呼籲WHO早日回應國際社會愈發強勁的正義之聲，邀請台灣出席WHA。

若果台灣今年未能參加世衞大會，將成為2017年後第5度遭世衞拒於門外。

三立新聞網／中時新聞網

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