台海局勢持續緊張，繼解放軍軍機周一（10日）上午闖入台灣西南空域防空識別區（ADIZ）後，美軍亦在台海有所行動。長期監察美軍在太平洋行動、北京大學海洋研究所屬下的智庫「南海戰略態勢感知」表示，美軍周二（11日）派出約7架軍機前往南海偵察，強調台灣海峽南端是美軍偵察的重點區域。

「南海戰略態勢感知」分別在微博及Twitter上稱，美國海軍一架MQ-4C無人偵察機（AE5C76）、兩架P-8A反潛巡邏機（AE67A9、AE685F）、一架EP-3E電子偵察機（AE1D95）及空軍一架RC-135W電子偵察機（AE1253）今日前往南海偵察，期間有兩架空軍的KC-135R加油機提供空中加油。根據飛機不完整軌跡繪製的熱力圖顯示，台灣海峽南端是美軍偵察的重點區域。

另外，台灣空軍表示，解放軍周二（11日）派出一架運8遠程干擾機闖入ADIZ，但未侵擾台灣東南空域，亦未逾越台灣海峽中線；空軍派出空中巡邏兵力應對，並以防空導彈追蹤監控，同時用廣播驅離。

解放軍軍機周一（10日）上午曾闖入台灣西南空域防空識別區（ADIZ）。Facebook專頁「台灣西南空域」指出，台灣空軍除了在空中監控外，並於上午7時49分進行廣播驅離。美國海軍P-8A反潛機亦於上午8時17分遭菲律賓空軍驅離，美軍則對菲律賓空軍廣播宣告國際空域航行權。

台灣國安局早前向立法院提交的書面報告中表示，中共未來將對美國表明底線，以壓縮美台關係，並預期中共在兩岸關係上將推動更多「單向促融」的統戰，進行分化。台灣軍方則宣佈，將廢除軍團制改為作戰區，改革後，作戰區指揮官就如「聯參小總長」概念，讓各軍種配合。

新浪微博／Twitter

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