四川省成都市第四十九中學1名17歲學生，周日（9日）墮樓身亡，死者家屬認為事件疑點重重，校方不但無法提供證據，更匆匆將學生遺體送往殯儀館，引發輿論關注。校方昨天（10日）發佈一份被指避重就輕的通報，未有交代事故原因。今天（11日）成都市成華區教育局表示，經「全面調查」，包括法醫檢驗、查看閉路電視畫面等，認為事件「排除是刑事案件」，將事件直指是「死者是因個人問題」。可是，卻引來大批網民留言為死者抱不平，有網民質疑此事背後是否另有真相，更建議死者家屬向中央巡查组求助。

據了解，成都49中林姓中二學生在9日晚6時40分從校園高處墜下離世，家人在事發兩個半小時才接到學校通知，可是校方卻阻止家長進入校園，還派了許多保安把守校門。家長要求查看閉路電視畫面，卻被告知事發一刻畫面「消失了」。後來，家長更從警方得悉，救護車是晚上8點半、即事發後個多小時才趕到現場，當通知家長得悉死訊時，林男的遺體已被送往殯儀館。

有網民更在微博透露，校方在事發後第一時間遣散班裏所有學生，並警告他們三緘其口。

成都市成華區教育局透過微博公佈調查結果，教育部門表示經過現場勘驗、法醫檢驗、調閱閉路電視等，表示林姓學生的遺體「符合從高墜落致死」特徵，而現場亦發現攀爬痕迹、足跡，亦發現林另的指紋，認為他從高墜下「屬個人行為」。教育部門亦指未發現他人的痕迹、物證，排除涉及他人。當局認為，案件不涉及刑事成份，亦未發現學校有體罰、辱罵學生等師德問題，亦未發現林生學生受到校園欺凌。

事件在內地當局公佈人口普查數據時在網上曝光，引發網民憤怒，稱林姓學生「也是14.1178億分之一」，希望社會關注，有網民批評中共喉舌《人民日報》只會轉發未經證實的娛樂新聞，「真正的社會案件卻閉口不談，令人心寒」。亦有網民就建議林媽媽向中央巡查组求助。

對於成華區教育局的「調查結果」，林姓學生母親表明不認同，質疑為何事發時沒有閉路電視畫面，要求觀看學校所有閉路電視片段，並揚言會繼續行使追究及上訴權利，「給兒子一個交代」。當地警方則表示，事件還在深入調查中。

《環球時報》總編輯胡錫進亦有對此事發文，他表示「非常心痛」，認為家長上微博求助，「表達情緒」都是「最正常不過」。他又認為一個普通人家的孩子在學校墜樓身亡，「無論是甚麽原因，法律責任都很容易搞清，不太可能延伸出很長很複雜的責任鏈」。對於學校聲明，胡錫進稱「從在文字看不出有任何問題」，但不了解為何校方除聲明以外卻沒有任何回應，認為這是「一處嚴重錯失」，會引發更多質疑，及讓人覺得校方太冷酷。

新浪微博

24小時求助熱線：

珍愛生命長者熱線：2382 0881

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：2389 2222

撒瑪利亞會熱線(多種語言)：2896 0000

生命熱線：2382 0000

東華三院芷若園熱線：18281

社會福利署熱線：2343 2255

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）