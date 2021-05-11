反修例期間，《環球時報》記者付國豪在香港機場被示威者毆打，被內地民眾推舉為「民族英雄」，惟其父親付成學近日內地網民翻舊帳，指其多年前曾在網上發表反共言論，繼而被追擊。利用公費留美的中國學生許可馨去年於內地疫情爆發時，發表攻擊中國的言論，被指是「恨國黨」。曾一度表示「不會給祖國添麻煩，以後再也不會回來了」的她近日被發現改名為「許立娜」後返回中國，無數網友隨即發動追擊，連自稱「台獨尅星」的台灣藝人黃安也在微博發文狠批「恨國黨嘴臉最噁心的，不單是辱國，並且還有臉回來」。

有超過12萬粉絲的微博賬號「北美留學生日報」前天發文，翻舊帳許可馨過去的爭議言論，影片中指出，中國疫情爆發後，人在美國的許可馨在微博發文要湖北省武漢市的醫生「臨陣脫逃」，而吹哨人醫師李文亮病危搶救時，許可馨又發文「搶救你ＸＸ」。除了關於疫情，她也曾譏諷中國人「賤骨頭」，喜歡把過苦日子當成美德。

許可馨的發文引發內地網友熱議，不但登上微博熱搜榜，而且達到8億閱讀量，最後許可馨認錯道歉，強調「我愛我的祖國，我也愛我的同胞」，表示自己以後不會再這樣做宣洩情緒的發文。然而之後又被揭露她與友人說自己是迫於形勢才發表道歉聲明，「過3天他們就忘了」。

結果一年多過去了，許可馨被揪出改名返國，隨即引發網民「追殺」，有人起底她的家庭背景，同時痛批「妖婆永遠釘在歷史的恥辱柱上」、「她的言論很可恨」、「這種人能公費出國，也反應了一些問題」、「互聯網、我們大家，都是有記憶的」、「國家富強了，但似乎教育出現了問題」、「為啥要回來，美國不香嗎」。

去年2、3月開始，許可馨在微博發帖 :「反正中國人就是喜歡把過苦日子當美德，怎麼那麼賤骨頭」、「反正作為留學生的我一點不想回國，不是甚麼大局為重」、「不給國家做螺絲釘，你們想給國家當奴才別拉上我」。她還說 :「如果我有醫生朋友在武漢一線，我會希望他們臨陣脫逃」、「不會給祖國添麻煩，以後再也不會回來了。」

台灣《蘋果新聞網》／新浪微博

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）