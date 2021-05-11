專門將內地網上被刪文章和資料備份的「端點星」網站，兩名網站義工陳玫與蔡偉，去年因涉嫌「尋釁滋事罪」被拘押已超過1年多。案件今早在北京一個偏遠法院開庭，兩人在庭上認罪，檢察官量刑建議一年至一年三個月，法庭將擇日宣判。官派律師在庭上稱，被告「受西方思想影響」。家屬則批評當局辦案從一開始就不合法，但「也只能認了」。

「兒子在最後陳述中，承認自己錯了、對不起父母，也對不起社會，並在一年多裏想通了，要悔改、好好做人」，時隔一年多沒見兒子一面，陳玫的母親魏秀文一度激動落淚。她稱，兒子和蔡偉全程被防護服包得嚴嚴實實，手被扣上手銬、腳也上了腳鐐，見不到他們的表情和精神面貌，但聽得出兒子「陳述聽起來比較悲傷」。

與不少維權案件一樣，此次家屬委託的辯護律師無法代表被告，並由官派律師強行取代，辯護律師和家人均無法會見兩人。在開庭前，當局准許一名親屬入庭旁聽，陳玫母親魏秀文和另一名被捕人蔡偉的父親，獲准出席庭審。案件早上九時在北京市朝陽區法院溫榆河法庭開審，庭審歷時約一個半小時。

據魏秀文在庭後表示，檢察官在庭上指控，兩人主要罪行是搭建了2049BBS，當中有許多不實信息、煽惑人心，侮辱國家領導人，給國家領導人和國家形象造成負面影響。官派律師在庭上提到陳玫比較幼稚，18歲就受立人大學和西方文化影響，誤入歧途，但本性善良，建議從輕處罰。

她堅信兒子無罪，「那些東西都不是他寫的，建網站對社會沒有造成甚麼負面影響，怎麼能說他們起哄鬧事、虛假訊息、煽動民心？」

魏秀文又批評，當局從一開始辦案就不合法，「我們請了家屬律師，他們有官派律師」，又稱一直聯絡不上官派律師。

蔡偉父親蔡建禮則提到，官派律師早在去年九月，就已經通知他，稱蔡偉已經與官方達成認罪協議，並且簽署了《認罪認罰具結書》，刑期將會是一年至一年三個月。近日他再問官派律師，對方稱《認罪書》仍然具有法律效力。

對於兒子被剝奪自行聘請律師的權利，蔡建禮顯得無奈：「官派律師說已經盡最大的努力，他們本來就是政府的，只能按照既定程序。」又表示如果判一年三個月，「只能認了，因為馬上就出來了，希望能過上平淡的生活」。

此次庭審地點距離北京市中心約20公里，屬於五環以外，位置偏遠，法院甚至連大門口都找不到。不過案件開庭仍受國際關注，有美國、日本傳媒到場，亦有聲援者自發到現場，為家屬獻上一束洋甘菊，寓意追求自由和正義。

去年內地爆發新型肺炎疫情期間，多篇報道疫情的文章在互聯網上被刪，「端點星」網站重新上載包括紀念武漢醫生李文亮報道等多篇文章，義工陳玫與蔡偉去年4月被公安帶走，在指定居所監視居住到去年6月。家屬其後獲通知，兩人因涉嫌「尋釁滋事罪」被捕。

《蘋果》特約記者思南

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