踏入5月，內地多次出現強對流天氣，狂風雷暴昨日吹襲江漢、江南北部，湖北武漢昨日更一度出現14級風，當地有工人在大廈外的吊船，清潔玻璃幕牆時遇到大風，吊船被吹起擺動並撞向幕牆，兩名工人死亡。內地氣象部門預期，今晚至明早廣東、湖南、江西、浙江、福建、貴州、廣西的部份地區，會出現8至10級強風、雷暴及冰雹。

受到冷暖空氣在長江一帶交匯，江淮、江漢、江南、西南地區東部昨日都出現強對流天氣，其中武漢在昨午2至5時出現每小時70至100毫米的暴雨，而且出現11至14級大風。當地民眾稱，暴雨來襲時「白天秒變黑夜」，雨勢「像從高空砸落了一個飽滿的大水袋」。

狂風暴雨期間，武漢江岸區三陽路一幢大廈仍有工人用吊船清洗玻璃幕牆，吊船在狂風下多次被吹離大廈，然後再重撞到幕牆，最終吊船上2名工人死亡。由於在狂風暴雨前，當局要求所有戶外工程停工，事發後相關負責人已被當局控制。

暴雨期間，武漢火車站候車廳遭雨水倒灌，如同瀑布，變成水舞間。當局指候車室的A、B區有雨水滲漏，室內多處水浸，為保證旅客安全，車站人員封閉候車室部分區域清理，而市內亦有不少路段水浸，交通受到響。

中央氣象台今日傍晚發佈強對流天氣藍色預警，指出今晚、明日江南、華南地區可能會出現狂風雷暴，亦會有冰雹天氣，包括廣東西北部等地可能出現短暫的強降雨，每小時雨量介乎20至40毫米，局部地區則會達50毫米以上。

新華社／中央氣象台

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