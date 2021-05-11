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機場被毆《環時》記者｜付國豪父遭網民狠批「雙面人」 被揭曾留反共言論：黨尊百姓亡

43分鐘前
網民指付國豪父親付成學曾在網上罵反共的言論，批評是「雙面人」。

《環球時報》總編胡錫進早前指中共中央政法委在微博發佈「中國點火VS印度點火」的貼文不妥後，被內地網民連日追擊，連《環時》記者陳青青也成為網民目標。網民最新的抨擊目標則是在反修例期間，於香港國際機場說「我支持香港警察，你們可以打我了」的前《環時》記者付國豪的父親付成學，付成學因在網上表態撐陳青青，而被網民挖出原來他在2011至2016年期間，曾在微博發表疑批評中共的言論。

內地網民指付成學攻擊中共的微博貼文包括在2012年，付成學在評論解放軍表態對釣魚台寸土不讓時，他回應一名網民指「沒了軍官馬路上橫行霸道百姓還不習慣」，在溫州高鐵追撞事故發生的該段時期，他又曾指「這個襠（黨）要把這個國家掏空」，亦發表「國破山河在、襠（黨）尊百姓亡」、「襠（黨）官視民如豬狗」等言論，甚至質疑中共竄改中日戰爭的歷史，「這場可歌可泣的民族史詩被某襠（黨）篡改了」、「共X黨領導一小撮叛國賊引來了日本人」。

內地網民批評付成學是一個雙面人，是「典型的恨國黨」，「付成學，你知道甚麼叫『兩面人』嗎？如果你不是付國豪的父親，你作為事業單位人員，你看看你自己的言論，夠不夠處理？夠不夠銷號？」有人則指「暫時看在付國豪的面子上吧」。

政法委在1日於微博上發佈取笑印度疫情的貼文，胡錫進稱官方這樣做不妥後，連日被網民 圍攻，陳青青被發現在Twitter以英文指摘政法委做法荒謬，同樣被追擊。付成學在上周發文支持陳青青後也被追擊。

新浪微博

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付成學付國豪陳青青環球時報
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