中國今日公佈第七次全國人口普查結果。根據國家統計局數字，全國人口共14.1178億，與2010年（第六次全國人口普查數據）相比，增加7,206萬人，增長5.38%。北京獨立學者吳強對《蘋果》 分析，對於公佈人口為14.1億，實為預料之中，當局一定會製造一個比實際略高的人口數字，「我相信更多人口專家，或會利用電力消耗、手機用戶數量等資料，去反映中國真實的人口數字」。吳強指，這是一個相當政治性的數字。這個數字背後趨勢，就是中國連續10年人口低增長，比西班牙人口增長還要低。

對於公佈數字中，中國60歲以上的人口達2.6億，佔總人口18.70%。吳強認為，人口老化問題在未來會加速到來，可能兩年後或達20%。他認為，這個數字反映是中國經濟高增長、人口低增長的終結，「是長期衰退的一個進程，但目前普通人、黨、政府，都未有做好準備」，這正是中國未來最大的挑戰。

吳強提出，現在已沒有政策可以將這個人口低增長趨勢逆轉，反而應將這個趨勢轉化成改革中國社會政治體制的的動力，「變成改革的動力，以人為本，強調公平、自由、福利的發展模式，從剝奪民眾福利和權利，變成尊重民眾權利和福利的模式。」

《蘋果》記者

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