中共對台幾乎每天文攻武嚇，台海成為全球關注重要議題。台灣國安局昨稱，中共總書記習近平下年或爭取連任，未來將推動更多「單向促融」統戰分化作為，而且將引誘半導體等高科技台企到大陸，挖走人才及技術。

推「單向促融」 挖科企人才

台灣國安局昨出席「美中衝突加劇下的台海情勢發展」的專題報告，國安局稱未來中共將對美國強調「表明底線、管控分歧、避免衝突」，壓縮台美關係發展空間。中共對台會高度警戒台獨分裂活動，對美國則以強勢鬥爭表達寸步不讓的決心，滿足內部需要，亦增加在國際的外交籌碼，為習近平連任打下基礎。在商業基礎上，國安局認為中共會利用海峽論壇、兩岸企業家峯會等場合，推動更多「單向促融」措施，吸引半導體等高科技台企到大陸，獲取關鍵技術。

國防部副部長張哲平稱，台灣將「聯合友盟嚇阻中共冒進」。張稱美國以印太戰略重建與夥伴國家關係，台灣戰略位置至關重要，將與理念相近國家，加強安全對話與軍事合作，共同掌握共軍動態與情資分享，提高中共犯台代價，嚇阻中共的軍事冒進。張又指，中共軍機目前已提升至戰區所主導的海空聯合操演，未來不排除會加大在台灣西南海，空域活動力度。

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