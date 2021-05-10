《新京報》前社長戴自更去年被「雙開」（開除黨籍和公職）及以受賄罪起訴後，近日流出一份北京市第一中級人民法院上周五（7日）發出的執行裁定書，內容顯示戴受賄案已經判決，並被凍結約1,633萬元人民幣（下同，約1,977萬港元）的銀行存款，惟裁決書未有提及刑期。此前有傳戴一審被判八年，但至今未獲官方確認。

內媒《新京報》過往以敢言著稱，多次頂住當局壓力，刊登「擦邊球」報道，監督公權力甚至暗諷領導人，被宣傳部視為異類。2014年，該報頭版在「習近平出任中央國安委主席」標題下，配以身穿清朝服飾的皇帝駕到相片。

近2000萬存款凍結

戴自更是《新京報》創辦人之一，曾在「南周事件」中力挺敢言的《南方周末》。戴自更於去年3月落馬，當時北京市紀委監委公佈，指北京市文化投資發展集團有限責任公司原黨委副書記、副董事長、總經理戴自更因嚴重違紀違法被「雙開」；北京市人民檢察院一周後亦指戴涉嫌受賄，被移送檢察機關審查起訴。

此前微信流傳的北京市第一中級人民法院判決書下款日期為今年2月22日，發佈時間則是上周五（7日）。裁決書顯示，戴自更的刑事判決書已生效，約1,633萬元的銀行存款被凍結，凍結的款項仍不足履行法律文書所確定的義務時，則會查封、扣押、凍結、拍賣、變賣其他財產。裁決書亦列明戴的姓名及出生日期，與戴本人資料相符。內媒則於昨日報道指，該份判決書已被上傳到官方的「中國裁判文書網」。不過，有媒體嘗試查閱上述判決書不果。

北京市紀委監委早於2019年6月發佈消息，指戴自更涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。除了經濟罪行，最引起外界關注的是，戴被指「追求低級趣味，造成不良影響，又與他人發生不正當性關係、偽造身份證件，利用職權便利為他人謀取利益、收受他人財物，數額特別巨大」。當時的通報又形容，他在中共十八大後不收斂、不收手，十九大後不知敬畏、不知止，違法行為性質惡劣、情節嚴重，給黨的事業和形象造成嚴重損害；但沒有交代控罪的詳情。

高層多次遭整肅

戴自更是浙江寧海人。他出任《新京報》社長、總編輯前，曾於1988年至2006年，在另一官媒《光明日報》任編輯、駐新疆記者等。2003年《光明日報》與《南方都市報》合辦《新京報》時，戴以創報元老之身兼任《新京報》社長。他曾言辦報為「說真話、講真相」。他主理《新京報》期間，曾揭露河北定州徵地血案。該報高層多次遭官方整肅。

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