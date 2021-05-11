兩岸疫情最新數字：大陸昨（10日）新增14宗確診個案，全屬境外輸入病例，分別為上海4宗，四川4宗，福建2宗，湖南1宗，廣東1宗，重慶1宗，陝西1宗，累計確診病例90,783宗，死亡病例共4,636宗。台灣新增7宗本土個案，累計確診1,210宗，死亡個案12宗。

台灣疫情有顯著增加的趨勢，中央流行疫情指揮中心今日公佈新增7宗本土確診病例，其中在新北、宜蘭更出現源頭不明的病例，指揮官陳時中宣佈即時將疫情警戒級別升至第二級，包括要求民眾出入公眾場所要戴口罩，台鐵高鐵禁止飲食、城際列車禁售站票，禁止室外500人、室外100人以上的聚會，及必要時會強制關閉休閒娛樂相關場所。

陳時中今日在記者會上公佈確診病例，指其中一名確診病例是一名在宜蘭羅東一間遊藝場上班的員工，與這病例相關的確診個案則有4個。陳時中指，這個群組與之前爆發的華航群組關係極低，同時亦未與華航群組曾出現在一地點，感染源頭需要進一步調查。

另一宗病出現在新北市，是一名退休人士，陳時中表示這名病人時間充裕，也有參與較多的活動，目前仍在尋找曾與他有接觸的人士。台灣媒體追問，這名病人是否五股獅子會會長時，陳時中未有證實，僅稱若有確定身份就會公佈。

台灣近日本土感染病例急增，陳時中宣佈從即日起至6月8日，將疫情警戒級別提升至第二級，對個人外出、集會活動、營業場所、大眾運輸等加以限制。

陳時中表示，民眾應避免出入人多或高傳染風險的場所，若要前往就必須戴口罩，當局禁止舉辦室外500人、室內100人以上的集會，所有營業場所要確保民眾戴口罩、保持社交距離，無法落實的場所必要時要停業。餐飲業要落實定期清潔、測量體溫、使用公筷母匙、以隔板分隔等措施，及公共交通工具時禁止乘客飲食、城際列車禁售站票等措施。

台灣《蘋果新聞網》

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