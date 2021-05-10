中印鄰國尼泊爾疫情惡化，珠穆朗瑪峯基地營亦有至少17人確診，中方稱將會派出小組登上珠峯頂，建立「隔離線」，以阻止中國與尼泊爾的登山者接觸。不過，曾登珠峯的香港攀山專家鍾建民對本報表示，要做到實體「隔離線」相當困難。

港攀山專家：難設實體區隔

新華社報道指出，中方將會在珠峯北坡、位於西藏境內登頂前最後一個營地外，設立防疫關卡，與登山活動無關者不得進入。西藏體育局稱會派遣一小組登山嚮導登上珠峯，在山頂建立「隔離線」，以阻止峯頂兩側的登山者彼此接觸。據悉，珠峯頂狹小而危險，面積只有一張餐桌般大小，故現時尚未清楚當局將如何執行這個計劃。

曾登上珠穆朗瑪峯的攀山專家鍾建民指，相信當局不可能設立實體的「隔離線」，因為珠峯頂只能容納3、4人，加上峯頂大風大雪，一定會破壞「隔離線」。他又說，在2003年非典型肺炎肆虐期間，他登上珠峯時，在西藏一側的基地營就有解放軍駐守，檢查登山客有否戴口罩，亦有封鎖邊境，限制人員於兩地來往。

另外，印度疫情持續，兩岸對在印度的僑民也有不同處理方法，台灣僑民已開始返台，昨早有29人從印度經日本轉機返台，三人疑出現「呼吸道症狀」；中國大陸方面，據報，有在印度工作的中國公民抱怨，中國政府暗地裏要求印度政府不發通行證給他們，以阻止在印度的中國公民搭機返國。

新華社/《蘋果》記者