周一（10日）早上，台灣麥當勞出現神秘帖文！在Facebook專頁貼出新推出的漢堡照片，配上一篇看不懂的亂碼宣傳文，寫上「銆愯荆鐕婚穭鑲夐暦鍫○煂躲€戞湡闁撻檺瀹氾紝鍗冲皣鐧诲牬」，讓人看了一頭霧水。不少網民都紛紛留言解謎，連政府機關觀光部、台灣衞生局、國立故宮博物院南部院區，甚至行政院長蘇貞昌也來朝聖。

有人猜測是麥當勞的小編累了，不小心打錯，但麥當勞一直沒有刪文，還再留了一則「亂碼留言」。雖然只能看圖來意會，宣傳效果卻出乎意料，平時發文只有百多次分享，但亂碼文發出10小時，已超過4,400次分享，湧入逾7,000多個留言。各個粉絲專頁的小編都朝聖留言，各自解讀，將亂碼繙譯成心中答案，趁機為自己的專頁宣傳。本港廣告營銷FB專頁「廣告狂人」亦有分享。

Mister Donut小編表示：「甚麼甚麼！吃完辣燻雞肉長堡再來一顆波堤剛剛好！麥編您真懂吃。」國立故宮博物院南部院區小編也回應：「甚麼！竟然是來故宮看展完再去吃飽飽的文章呀！」更令人驚喜的是蘇貞昌也來湊熱鬧，繙譯成呼籲巿民加強防疫：「是的，麥當勞說的沒有錯。『出入各種公共場所，都必須落實個人防疫措施，戴口罩、勤洗手，用完點餐機請記得消毒！』」

其實只要把亂碼文放到「線上文字亂碼還原工具」，就能成功解謎，結果出來的內容的確是宣傳期間限定的辣燻雞肉長堡，原來一切都是小編故意的！

不少網民都大讚台灣麥當勞的行銷手法充滿創意，十分幽默：「這宣傳效果比正常的文章還要好，真是太厲害了！」台灣麥當勞也回應指，這次亂碼文想要表達新產品「好吃到無法言喻」，利用趣味互動，引發消費者的好奇心與興趣。

台灣《蘋果新聞網》

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