內地統計局今日公佈第七次全國人口普查，國家統計局人口和就業統計司司長張毅表示，這次人口普查按統一標準、統一時間範圍內進行登記，並且以電子方式採集，實時上報，但調查後發現，漏登記的比例約為0.05%，以14.11億人口計算，即約有70.5萬人。張毅稱，這比例與聯合國人口普查建議書提出的相約，這次公佈的數據中，沒有加入這些沒有登記人數。

張毅又稱，這次人口普查以，除了首次讓受查對象，自行掃QR Code填報，同時結合部門行政記錄和電力、手機等大數據，提高普查的質量及效率。而在普查完成後，內地亦隨機抽取141個縣、3.2萬戶進行質量抽查。

張毅又表示，今日公佈的人口數據是人口普查直接匯總的數據，沒有加入未有登記的0.05%誤差人口。外界質疑當局推遲一個月公佈人口數據，目的是要進行「調整」，張毅稱這次公佈的數據是在實時上報後，完成審核，直接匯總計算的結果，強調沒有進行事後調整。

新浪網

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