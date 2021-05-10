【中共阻撓】

世界衞生大會（WHA）在本月24日舉行，網上註冊則在昨日結束，台灣至今尚未收到邀請，極大可能第五度被拒出席WHA。台灣外交部次長田中光昨稱，即使23日晚上台灣才獲邀，台灣仍然來得及參與，認為今次支持台灣的力量特別大。中國外交部發言人華春瑩昨斥民進黨堅持台獨分裂，令台灣加入WHA的基礎不復存在。

台灣自2017年起，就沒有收到邀請參加WHA，但自2020年疫情爆發後，歐美各國一直支持台灣以觀察員身份參加WHA，去年台灣失敗收場。今年WHA在本月24日由線上方式舉行，昨日是線上註冊截止日期，田中光昨坦承尚未收到獲邀參加WHA的邀請函，但他強調直至線上會議開始前，若台灣獲邀的話，台灣到23日晚上還來得及參加，揚言：「我們會奮戰到最後一刻，奮戰到last minute！」

田又稱，這一次國際間支持台灣加入WHO及WHA，已經超過往年能量，「全世界力量都站出來為台灣加油，還要不斷努力，總有一天當力量夠的話就會突破了。」

華掌大量發展國反對票

世界衞生組織（WHO）秘書處在4月底曾稱，WHO相關政策由194個成員國制訂，故台灣在WHA的觀察員資格要由世衞194個成員國以「簡單多數制」來決議。由於中國坐擁大量發展中國家的成員票，即使歐美多國已發展國家支持台灣，台灣亦是非常不利。過往幾年台灣的邦交國在大會正式開始前的「臨時議程」部份，提案「邀請台灣以觀察員參加世衞大會」，但都在中國及其盟友反對下，議案往往未能列入正式議程。

今年中國相信亦會繼續反對台灣擔任觀察員。華春瑩昨稱，正是民進黨堅持台獨分裂立場，導致台灣參加世衞大會的政治基礎不復存在，責任完全在民進黨。她又稱「沒有誰比我們更加關心台灣同胞的健康福祉」，指「在中央政府同意下」，世衞組織秘書處三次專門向台灣的衞生專家通報疫情，台灣也能加入COVAX（2019冠狀病毒病疫苗實施計劃）。她重申世上只有一個中國，台灣若要參加國際組織，必須按照一個中國原則處理。

蔡轟威權國藉疫擾全球秩序

歐美多國稱世衞總幹事有權邀請台灣成為觀察員，但去年世衞法律顧問明言世衞總幹事沒有相關權利，強調只有會員授權後才能發出邀請。不過根據《世界衞生大會議事規則》第48版第三條稱：「總幹事可邀請已提出會籍申請的國家、已代為申請為準會員的領地、以及雖經簽署但尚未接受組織法的國家，派觀察員出席衞生大會的會議。」

台灣總統蔡英文昨晚參與「哥本哈根民主高峯會」視訊會議，發表「守護民主︰台灣的經驗」演說，提到「台灣在國際合作和參與」。她稱WHA及其他國際論壇長期排拒台灣專家和政府官員，剝奪了台灣與國際社會分享經驗的機會，但台灣依然致力幫助有需要的國家。她又說，威權國家正在利用COVID-19疫情，企圖改變以規則為基礎的全球秩序，呼籲全球民主夥伴必須團結合作。

台灣蘋果新聞網/中新社