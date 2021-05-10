千呼萬喚的中國第七次全國人口普查結果，終將在今日（11日）公佈，外界普遍預計人口下降，有學者更形容內地人口老化問題已「紙包不住火」。但除了老齡化和生育率下降外，內地的人口結構亦面臨男女比例失衡、勞動人口比例下降和小家庭化等問題，導致剩男剩女增加、勞動力減少，以及子女供養父母的負擔加重。北京獨立學者吳強對《蘋果》表示，人口結構惡化比總人口數字下降更重要，因為這反映中國長期衰退不可逆轉，亦提醒民眾，中國向世界推銷的經濟治理模式，「可能根本是一個錯誤」。

目前中國性別比已嚴重失衡。正常的出生人口男女比例，應每100名女性就有103至107名男性，但中國自1982年已嚴重偏離，男女比例一度達到120：100，目前回落至110：100左右。根據國家統計局2010年進行的人口普查數據，00後男性比女性多近1,300萬，90後男性比女性多近900萬。截至2015年，中國30歲及以上未婚男性超過2,000萬，而同齡未婚女性僅約600萬。

中科院人口與勞動經濟研究所研究員楊舸早前向內地傳媒表示，今次人口普查將驗證此前提出「中國有3,000萬單身男士」的預測，他承認中國的出生人口性別比例差距偏高，積累的問題可能會在不久後發生：「婚姻擠壓（剩男剩女）、性交易、性犯罪等諸多社會問題可能加劇。」

根據第六次全國人口普查結果顯示，江西省90後人口的男女比例高達120.79：100，適婚剩男屬全國最多。2015年，江西的剩男人數累計達80萬，他們普遍不到40歲，仍處於婚配年齡，再加上每年有約30萬新加入的適婚男性，令尋找對象的男性超過110萬，而每年適婚女青年增加不到30萬人，意味着在江西，每年4個適齡男性只能追求1名適齡女性。女性擁有一大堆裙下之臣，於是乎，江西省經常出現天價禮金，動輒30萬、50萬元人民幣。

但另一方面，特大城市戶籍人口呈現女多男少的態勢。2019年的數據顯示，北京、上海、廣州、深圳等中國15個特大城市戶籍人口均是女多男少。性別比例最失衡的是佛山，戶籍人口中，每100名女性只有約95名男性。

紐約城市大學政治學教授夏明在接受自由亞洲電台訪問時表示，由於大城市人口受教育程度較高，重男輕女思想淡化，加上服務行業中對女性員工的需求高，令女性在大城市有生存空間；相反，中國農村對女性歧視，讓女性感到在農村沒有希望，於是吸引大量農村女性向城市流動，令大城巿出現女多男少的現象。

不過，受傳統的婚嫁觀念影響，女性要嫁給比自己能力更強、地位更好、收入水平更高的人，所以在大城巿生活女性的選擇面相對較窄，亦容易出現適齡未婚的剩女現象。

除了剩男剩女問題，中國也面臨勞動力比例和規模下降的問題。國家統計局數據顯示，2019年中國16至59歲的勞動年齡人口8.96億人，佔總人口的比重為64%；60歲及以上人口2.54億人，佔總人口的18.1%。

但根據中國人口與發展研究中心的預測，從「十四五」開始，中國60歲及以上老年人口將迎來快速增長期。「十四五」時期年均增長1,150萬，預計到2048年，中國老年人口將突破5億；到2050年前後，老年人口將佔總人口近4成。

同時出現的，還有社會家庭形式的變化。依據當時尚未改組的國家衞計委發佈《中國家庭發展報告》，20世紀50年代前，家庭規模基本保持在5.3人／戶。而根據國家統計局公佈2002年至2017年間的數據，1人家庭佔比從7.7%增至15.6%，2人家庭從18.4%增至27.2%，而3至6人家庭則由71.4%降至55.1%。

家庭結構在規模變小的同時，也越發多樣化，獨居老人、單親家庭、丁克家庭（夫婦有收入，無子女）比例升高，核心家庭、直系家庭已成為主流，但這種家庭結構會令子女未來供養父母的負擔增加。

一直從事中國人口研究的學者吳強向《蘋果》表示，今天公佈的人口數據，人口結構惡化比總人口數字是否增減更加重要，因為它代表着中國長期衰退不可逆轉的開始，但民眾並未做好衰退的心理準備。

吳強又直言，過去30年的中國經濟增長是以壓制人口再生產（人口再生產是指人口內部老一代陸續死亡，新一代不斷出生，世代更替的過程）為代價，令老齡化社會提早到來、青年人口降低、出生率下降。而人口結構惡化會提醒民眾，中國向世界推銷的這種經濟治理模式，「可能根本是一個錯誤」，亦同時摧毀了2035年國家全面小康的目標。

吳強又提到，即使全面開放生育政策，加大生育獎勵，延遲退休年齡或開放外國人入籍，相信都無助於改變人口結構惡化，除非開放公民的政治表達自由，以此推進勞資談判，緩和勞方被資方壓榨的情況，藉着提高勞動力的待遇，去提高民眾的生育慾望。

《蘋果》記者／《中國新聞周刊》／自由亞洲電台

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