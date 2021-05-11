國務院新聞辦公室今天公佈第七次全國人口普查結果。公報顯示，居住內地並接受普查登記的境外人士合計143萬695人，其中港人佔37萬1,380人；澳門居民5萬5,732人；台胞15萬7,886人，其他外籍人員84萬5,697人，合計143萬695人；男性佔73萬6,286人，女性69萬4,409人；以定居為目的佔41萬9,517人。

按居住地區分，境外人士居住人數排在前十位的省份或地區分別是：廣東41萬8,509人、雲南37萬9,281人、上海16萬3954人、福建10萬6,248人、北京6萬2,812人、江蘇5萬8,201人、浙江4萬6,189人、廣西2萬6,043人、山東2萬1,829人、遼寧2萬562人。其他省分為12萬7,067人。

居住時間3個月以下的4萬659人；居住3個月至半年的5萬6,342人；居住半年至1年的16萬6,884人；居住1年至2年的24萬8,174人；居住2年至5年的31萬4,954人；居住5年以上的60萬3,682人。以入境目的區分，以商務為目的者為7萬7,008人、就業44萬4,336人、學習21萬9,761人；以定居為目的41萬9,517人、探親7萬4,735人，其他目的則為19萬5,338人。

內地在1949年後共進行過六次全國人口普查，分別在1953年、1964年、1982年、1990年、2000年和2010年。第七次人口普查於2020年11月1日舉行，普查內容涵蓋姓名、公民身分號碼、性別、年齡、民族、受教育程度、行業、職業、遷移流動、婚姻生育、死亡、住房情況等。

●居住內地的港澳台人口

地區/國家；總人口；男；女

港人：37萬人1,380人；20萬2,296人；16 萬9,084人

澳門；5萬5,732人；2萬9,067人；2萬6,665人

台胞；15萬7,886人；10萬2,897人；5萬4,989人

其他；84萬5,697人；40萬2,026人；44萬3,671人

資料來源：新華社

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