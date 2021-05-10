中國第七次全國人口普查結果原本是在4月上旬發佈，惟一再延期，有網民質疑官方未能對數據自圓其說，所以要「快馬加『編』」；亦有人關注出生人口會否出現負增長，以及社會老齡化問題加速。在結果公佈前一日（10日），官媒就為事件降溫，中科院人口與勞動經濟研究所研究員楊舸在《光明日報》上發表文章，指經濟社會發展必然令到人口出生率下降，又引用研究數據否定獎勵生育的作用，提議要挖掘第二次「人口紅利」；另一官媒央視就「拉埋美國落水」，指其去年的出生率為41年來最少，被網民批評是轉移視線。

中國一心要走「新時代特色社會主義思想」，但在看待人口變化時，內地學者就用西方資本主義那一套的工業文明史來比較。楊舸的文章以「如何全面看待中國面對的人口挑戰」為題，指英國的人口增長率從1870年代放緩，又引述法國人口學家蘭德里（Adolphe Landry）的觀點：受經濟因素的驅動，為了維持較高的生活水平，人們開始有意識限制生育，以此證明經濟社會發展會導致人口出生率下降。

民眾寄望政府增加獎勵去提振家庭的生育意願，但楊舸指，「眾多學者的研究均表明，發達國家鼓勵生育政策的效果並不及預期」，原因有兩個：一是政策效果可持續性存疑，未能改變人們心目中理想的子女數目；二是慷慨的家庭福利政策會導致公共財政負擔沉重，不斷的高福利政策會被人詬病。

文章又提到「少子化」和「老齡化」或是中國人口無法避免的趨勢，惟有挖掘第二次「人口紅利」，才能對沖人口老齡化對社會經濟發展造成的負面影響。楊舸指「人口紅利」的來源是以提高勞動生產率換取勞動投入的下降，依靠科技創新來阻止產業競爭力被削弱。他又補充說，中國居民的主要健康指標排在全球前列，而且國內逾一半的新勞動力具高等教育學歷，是中國獲得第二次「人口紅利」的重要保障。

另外，央視昨日引用美國疾病控制和預防中心的報告指出，2020年全美有360萬人出生，低於2019年的374萬人，是美國出生人數連續第六年下降，也是自1979年以來新生嬰兒數量最少的一年。該報告於5月5日公佈，央視卻選擇在中國公佈人口普查數據前夕才報道相關消息。

不少內地網民都認為官媒是有意為之，目的是要轉移視線，並製造輿論令民眾對國內的低生育率安心：「別說了，我已經做好準備了？七普（第七次全國人口普查）再怎麼離譜我都不會驚訝了。」「該公佈自己國家不公佈，學起美國先轉移視線。自己國家人口計劃生育的都快絕後了，還有心思關心別國數據？」「倒數的同學支支吾吾的不拿出試卷給家長看成績，而是說着往年倒數第一第二的同學的成績，家長們就明白了。」「美國根本就不在乎新生兒，因為美國可以移民啊。」「拿着中國人的錢，報道美國的事。美國和我們有關係嗎？」

央視／《光明日報》／新浪微博

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