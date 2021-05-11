中國美國商會發表2021年度「美國企業在中國」白皮書，除直指中國地方官員排擠外資企業外，還呼籲中國履行對外企的「國民待遇」承諾，確保外資和中資企業在中國市場公平競爭。中國美國商會主席葛國瑞（Greg Gilligan）在發表白皮書的視像記者會上直指，中國地方政府在商業公平競爭環境的執行上「尤其不到位」，中國政府推行的「內循環」政策，加上美中關係惡化，讓省市官員「打安全牌」，更加排擠外資企業。

美國之音中文網報道，中國美國商會今日以「新舊交織的挑戰，持續給在華美企帶來考驗」為白皮書的主題，直指隨着美、中兩國自2019年相互加徵關稅及雙邊關係急劇惡化，雙方的政經形勢變得更加複雜，疫情的爆發也帶來更多新挑戰，這讓大多數的中國美企，都將兩國的經貿摩擦列為未來在中國展開業務的首要挑戰。

白皮書提到，2020年美中經貿往來仍然熱絡，但因兩國的對峙，令雙方關係在各領域都呈持續惡化的態勢，這包括經貿、國家安全、執法、新聞甚至文化交流等層面。

疫情爆發除了加速上述關係的惡化趨勢外，更加深了兩國間的不信任感，使雙方重新將關注點集中在供應鏈安全、企業回流及對本國製造業的保護態度上。這些發展趨勢，都為中國美企帶來新的挑戰。

白皮書說，在中國許多長期困擾外資企業的營商問題，仍未得到解決。其中包括中國長期以來對國有企業的扶持、偏好內資企業的產業政策、對中國境內技術和產品提供更大的優惠。此外，在網絡安全和數據本土化上的僵化要求及網絡入侵等問題，都有待大幅改善。

中國美國商會政策委員會主席羅斯（Lester Ross）也針對白皮書內容表示，不少美企持續在中國受到不公平競爭待遇。例如美國影視節目被中國消費者排擠的原因，除有在地競爭的因素外，也摻雜政治因素。

羅斯指出，美企對中國政府政策和市場開放進展最不滿意的，主要是與科技相關的產業。美國的資訊、通訊技術產業在全球最具競爭力，但在進入中國市場方面卻受到最大的障礙。

美國之音中文網

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