中澳關係持續緊張,澳洲有13間大學與中國的大學合作成立孔子學院,不過校方現時可能要在數月內關閉這些涉嫌協助中共「大外宣」的機構。澳洲《悉尼先驅晨報》(Sydney Morning Herald)周一(10日)報道指,悉尼大學(University of Sydney)屬於第一批須根據澳洲聯邦法例,提交相關合作協議以供審查的學校,而澳洲皇家墨爾本理工大學(RMIT University)則聲稱因為疫情衍生的預算壓力,可能在今年內關閉該校的中醫孔子學院(Chinese Medicine Confucius Institute)。

澳洲國會去年12月通過法案,賦予聯邦政府權力否決任何地方省份、市議會或機構與外國政府達成的協議,並列明如果外長認為任何與外國政府簽署的協議「對澳洲的外交關係有不良影響」或「不符合澳洲外交政策」便有權否決。報道稱,澳洲政府嚴格審查國內13間大學的孔子學院,實際上是擔心這些機構成為中共大外宣的工具。

澳洲外交暨貿易部發言人表示,外長潘恩(Marise Payne)將逐個個案審視,來決定是否撤銷各學校與孔子學院所簽署的合約,預計所有13間大學都會在6月10日期限前提交合約以供審查。

報道指出,現時至少已有4間大學向外交部提交合約作審查,分別是悉尼大學、維多利亞大學(Victoria University)、昆士蘭大學(University of Queensland)、西澳大學(University of WA)。其他學校如墨爾本大學(University of Melbourne)、拉特普大學(La Trobe University)和新南威爾斯大學(UNSW)表示,打算在6月10日期限截止前提交協議;阿德萊德大學(Adelaide University)則仍在與聯邦政府討論校內的孔子學院是否適用相關法律。

澳洲國會安全暨情報委員會主席帕特森(James Paterson)說,各大學必須好好思考其在成立孔子學院方面的角色,同時「應謹慎考慮,成立一個由嚴重違反人權的外國專制政府為宣傳軟實力所資助的機構,這是否符合本身的價值觀。」

澳洲智庫洛伊研究所(Lowy Institute)外交政策計畫主任卡薩姆(Natasha Kassam)則表示,澳洲部分大學近來與中方重新洽談的協議,不太可能確保澳洲學生在孔子學院所學習的課程都不含政治宣傳,例如台灣或中國人權紀錄等議題。不過她又說,澳洲政府動用否決權去關閉孔子學院,是「越權」行為。

中國一直是澳洲最大出口對象,但自莫里森去年呼籲對全球肺炎疫情的源頭進行獨立國際調查,又先後禁止中國電訊巨擘華為參與國內5G網絡工程及外國干涉澳洲國內政策後,兩國關係急劇惡化。中國近期對澳洲葡萄酒、大麥及牛肉實施貿易限制,亦改變煤及棉花出口條件。而在上月21日,澳洲外長潘恩更宣佈取消維多利亞省與中國簽署的兩項「一帶一路」合作協議,引起中方強烈不滿。

