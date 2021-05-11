台灣電腦製造商技嘉科技（GIGABYTE），被大陸網民發現其宣傳上，以「自豪台灣製造（Made In Taiwan，MIT）」作賣點，並諷刺大陸代工是低成本、低質素，引發大陸網民及共青團不滿，大陸電商平台如京東、天貓等火速行動，將技嘉產品下架。技嘉緊急滅火道歉，宣稱官網「內文與事實嚴重不符」，強調「以中國生產為榮」，事件是「公司內部管理不善導致，對於此次的不當言論會深刻檢討，並進行整改動作，以符合國家原則」。

技嘉在宣傳文字標榜「MIT（Made In Taiwan）」，強調其產品「堅持台灣製造，質量嚴格控管。不同於其他品牌，選擇低成本、降低質量的方式請中國代工製造」，「身為台灣在地的筆電和零組件製造公司，堅持90%的筆記本電腦都是台灣在地製造，堅持嚴謹的質量控管與高質量」。

宣傳句語令到內地網民及官方強烈反對。共青團中央官方微博今天上午發文稱：「技嘉，誰給你這麼大勇氣？」大陸潮玩客健哥於微博亦發佈一則帖文及影片，批評：「『一個中國』底線不容觸碰，商單（商業訂單）不做了，技嘉道歉！」他的帖文引發大量網民熱議，甚至指罵廠商搞「台獨」。京東、天貓電商平台亦疑似將所有技嘉的產品下架。

技嘉隨後在微博緊急發文道歉，聲稱官網發佈的部份文字內容「與事實嚴重不符」，屬「公司內部管理不善所致」。貼文又稱技嘉在大陸開展業務已有20多年，生產線遍佈大陸，產能佔比高於90%，「技嘉深以中國生產的品質為榮，中國生產協助技嘉為全球消費者打造優秀產品和優質體驗」，管理層強調會加強內部管理和培訓，確保所有員工都意識到問題並給予重視。

這次點火抵制的共青團中央，之前也因為出招點名狠批，發文抵制新疆棉花、H&Ｍ等國際品牌，引發新疆棉風波。

台灣《蘋果新聞網》

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