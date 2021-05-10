內地嚴控新聞傳媒，湖南省網信辦近日一口氣關閉10個被指非法從事互聯網新聞訊息服務的網站和傳媒賬號，指這些網站「冒充中央新聞媒體賬號」、「嚴重擾亂互聯網新聞訊息傳播秩序」。

被湖南省網信辦點名關閉的包括中國新報網、華夏新聞網、新時代快報網等新聞網站，省網信辦指它們非法從事互聯網新聞訊息服務，擅自採編發佈虛假報道及負面資訊，嚴重擾亂互聯網新聞訊息傳播秩序。另外被勒令關閉的還包括當代商報社、三湘風紀、懷化人大、民生網民生之聲等賬號，這些傳媒被指非法從事互聯網新聞，部份更冒充中央新聞傳媒賬號，或是依附在今日頭條、新浪看點、搜狐、一點資訊等自媒體平台上。

湖南省網信辦指，這些網站、傳媒賬號違反《互聯網訊息服務管理辦法》、《互聯網新聞訊息服務管理規定》、《互聯網用戶公眾賬號訊息服務管理規定》等有關規定，已經被當局「依法關閉」。

建黨百年前嚴控網上言論

中共建黨百周年來臨前，內地明顯嚴控互聯網傳播的內容，國家網信辦本月亦公佈，展開2021年「清朗」系列專項行動，重拳整治網絡違法違規問題，首要目標是最近內地的瘋狂追星文化，要求打擊「粉絲非理性應援」，並要求規範明星及其背後機構、官方粉絲團。

另外，內地著名時政討論區凱迪社區，3月底起關閉了「文化散論」、「原創文學」、「影視評論」等五個欄目。

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