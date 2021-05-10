早前浙江杭州一個野生動物園有三隻金錢豹「越獄」，至今只有兩隻被捕獲，另一隻仍在逃。杭州市當局昨通報，三隻金錢豹早在4月19日上午10時已外逃，但園方擔心嚴重影響五一期間營業，隱瞞不報。當地公安局已立案調查，動物園法定代表人及總經理等五人被捕。

憂上報影響五一生意

日前有杭州居民先後在西湖區龍門坎村一座山上，及屋苑金苑山莊內發現疑似金錢豹揭發事件。杭州野生動物世界起初表示，園區沒有動物外逃，至上周六（8日），杭州當局調查後公佈，杭州野生動物世界確定有三隻未成年金錢豹外逃。園方至此才道歉，並承認擔心引起恐慌才瞞報。當局責令杭州野生動物世界關閉園區，調查動物外逃原因。

杭州富陽公安分局昨拘捕五名動物園負責人。負責人供稱，兩名飼養員在打掃時沒按規範，令三隻豹於上月19日逃走，公司開會討論，稱如果上報將影響五一生意，要求禁止對外透露消息。到上月21日動物園經搜索後，用麻醉槍捕獲其中一隻。據央視報道，本月8日在金苑山莊旁的山林被捕獲第二隻金錢豹，後肢疑似斷掌，傷口有血迹，未被包紮。片中專家未解釋有關傷勢，有人認為該豹被追捕時，遭搜救犬咬傷。

最後一隻仍未尋回的金錢豹，搜索人員昨日凌晨以無人機發現其行蹤。搜索隊帶同十多隻搜救犬，以合圍方式靠近，縮窄包圍範圍，但該豹相當警覺，多次逃過搜捕。

澎湃新聞網/沸點視頻網