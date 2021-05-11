台灣外交又再出現危機？與台灣有邦交關係的中南美洲國家洪都拉斯宣佈，將透過3年前和台灣斷交的薩爾瓦多，從中國購買新冠肺炎疫苗。外電特別在報道中提及，洪都拉斯目前是台灣僅剩15個邦交國之一。

洪都拉斯衞生部周一透過Twitter宣佈，將透過鄰國薩爾瓦多購買中國疫苗：「薩爾瓦多將幫助我們突破地緣政治藩籬，從中國大陸購買疫苗。洪都拉斯將盡可能為我國人民購買足夠疫苗。」該國衞生部同時在另一則Tweet感謝捐贈疫苗的以色列和俄羅斯等國。

《法新社》報道洪都拉斯將購買中國疫苗的消息，特意點出該國沒有與中國建立邦交關係，而是與台灣保持邦交關係的15個國家之一。

台灣與洪都拉斯上月9日慶祝建交80周年，總統蔡英文特別錄製致賀影片，強調兩國不僅是彼此的重要經貿夥伴，更是相互扶持的盟友，盼未來持續深化夥伴關係，一起為國際社會做出更多貢獻，為兩國人民創造最大福祉。

洪都拉斯總統葉南德茲於2018年勝選連任，薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）曾發言批評，兩國自此關係緊張。不過布格磊日前承諾，將提供疫苗給洪都拉斯7名反對派市長。

洪都拉斯反對黨近日不斷抨擊中央政府無能，導致疫情蔓延。該國目前確診病例超過22萬宗，當中逾5,600人死亡。

台灣《蘋果新聞網》／法新社／Twitter

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