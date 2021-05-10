面對大陸軍事壓力，台國防部計劃將過去的軍團制廢止，改以作戰區作為編制，這意味着台軍將正式脫離自遷台後最後一個自大陸沿用至今的軍制。

台防長邱國正昨證實有關消息，並表示聯合作戰是台軍一直推動的重點。據台媒報道，這項軍制的改變將於明年起實施，陸軍各軍團全銜正式廢止，澎湖防衞指揮部、花東防衞指揮部、北部第六軍團、南部第八軍團及第十軍團，將分別依次改稱第一至五作戰區，預計陸軍將最受衝擊，因戰區戰揮官可由不同軍種將領擔任，達到聯合作戰效能。

據台國防部智庫蘇紫雲分析，目前世界主要國家的防區設計都以作戰區為主，而非二戰時代以陸軍單位作為指揮單元，因此台軍此舉是國防改革需求，與政治無關。他指出，這次軍改可落實台灣三軍在作戰區內聯合作戰，部份作戰區可由不同軍種將領擔任指揮官，以發揮最大的兵火力綜效，同時亦可提高戰場存活力與作戰韌性。

立委憂「小紅書」文化統戰

除軍事壓力外，大陸對台的文化統戰亦受關注。民進黨立委林楚茵昨向陸委會、國防部質詢時提到，目前不少台灣年輕人都愛用大陸手機App「小紅書」，當中包括不少大陸的醫美、彩妝等資訊，她對這類文化統戰感憂慮。不過，陸委會副主委邱垂正、國防部副部長張哲平坦言沒聽過「小紅書」，但邱強調會與各部門努力，讓網路主管機關針對類似「入島入心」的手機程式進行管理，找出對策。

台灣蘋果新聞網/聯合新聞網