明日是四川汶川八級大地震13周年，當年造成近七萬人遇難、1.7萬人失蹤，不少罹難者都是學生。香港電台報道，不少當年痛失子女的家長至今仍未釋懷，仍然一直追究豆腐渣工程導致學生遇難的責任，有家長亦因此被拘留50次，但她指自己不會放棄。

都江堰聚源中學教學樓在2008年5月12日的汶川地震發生時整棟倒塌，活埋師生200多人。其中一名遇難學生的母親魯碧玉13年來一直追究校園豆腐渣工程，魯碧玉對港台表示，喪子之痛是無法撫平的傷口，至今每當看到與亡兒劉小川身形相似的中學生，便不禁流淚。她堅信兒子是死於豆腐渣工程的人禍，自2008年開始，踏上維權路，近13年被捕、被拘留達50次，身心飽受煎熬，但仍堅持為兒子討回公道。魯碧玉希望當局能給予家長們合理的說法，而每次換領導，為她們帶來討回公道的希望，但最終都失望。她又指，堅持維權即使最終沒有結果，百年歸老後也能告訴兒子：媽媽已盡力，可惜辦不到。

維權路艱 人生健康全斷送

另一名死難學生家長周興蓉表示，地震當日目擊聚源中學教學樓倒塌，令她無法接受兒子的死亡，無法走出喪子之痛。她說追究豆腐渣工程的維權路，得不到丈夫支持，她多次被關押，斷送健康，無法用試管嬰兒再生育，左眼近乎失明，亦無能力收養，令她無法轉移內心的痛楚。每逢兒子忌日、中秋和新年等一家團聚的日子，她的內心都傷感萬分。

香港電台