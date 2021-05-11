中國第七次全國人口普查結果於今日（11號)上午10點「新鮮出爐」，國家統計局公佈第七次全國人口普查主要數據結果。全國人口共14.1178億，與2010年（第六次全國人口普查數據）相比，增加7,206萬人，增長5.38%。國家統計局局長寧吉喆表示，中國的勞動年齡人口逐年緩慢減少，老齡化已成為今後一段時期中國的基本國情，但強調中國的勞動力資源依然豐富，人口紅利繼續存在，10年來中國人口總量持續增長，仍然是世界第一人口大國。他指出，人口增長未來會到達峰值，相信在14億的數字維持一段時間。

手機用戶請按此：中國人口增長圖

性別結構持續改善

男性人口為7.2334億人，佔51.24%；女性人口為6.8844億人，佔48.76%。總人口性別比（以女性為100，男性對女性的比例為105.07），與2010年基本持平，略有降低，出生人口性別比為111.3，較2010年下降6.8。認為中國人口的性別結構持續改善。

人口老化加深

數據反映兒童人口比重回升，0-14歲人口為2.5338億，佔17.95%，15-59歲為8.9438億人佔63.35%；60歲及以上人口為2.6402億，佔18.70%。當中，65歲及以上人口為1.9064億，佔13.50%。與2010年相比，0-14歲、15-59歲、60歲及以上人口這三個組別的比重分別上升1.35%，下降6.79%及上升5.44%。

國家統計局指人口老齡化程度進一步加深，認為未來有一段時期將持續面臨人口長期均衡發展壓力。

城鎮人口突破9億

居住在城鎮的人口為9.0199億，佔總人口63.89％；居住在鄉村的人口為5.0979億，佔36.11％。與2010年相比，城鎮人口增加2.3642億，城鎮人口比重上升14.21個百分點，反之鄉村人口減少1.6436億，國家統計局認為此數據反映新型城鎮化進程穩步推進，取得歷史成就。

文盲率下降

文盲率由4.08%下降為2.67%，15歲及以上人口的平均受教育年限由9.08年提高至9.91年 較10年前相比，每10萬人中具有大學文化程度由8930人上升為15467人，人口為2.1836億。反映了10年來發展高等教育以及掃除青壯年文盲等措施取得了積極成效，人口質素不斷提高。

家庭規模縮小

全國家庭共有4.9416億戶，家庭戶人口為1.29281億；集體戶2.853億戶，集體戶人口為1.1897億。相對10年前平均每個家庭3.1人，這次數據顯示現在每個家庭人口為2.6人，減少0.48人。家庭規模繼續縮小，主要是受人口流動日趨頻繁和住房條件改善年輕人婚後獨立居住等因素影響。

人口向經濟發達區聚集，廣東人口規模居首位

報告顥示東部地區人口佔最多，有39.93%，其後為西部地區佔27.12%，中部地區佔25.83%，而最少人口聚集的為東北地區佔6.98%。

與2010年相比，東部及西部地區人口所佔比重上升2.15%與0.22%，中部地區下降0.79個百分點，東北地區下降1.2%，指出人口向經濟發達區域和城市群進一步聚集。

廣東連續14年常住人口規模居全國首位，常住人數為1億2601萬，與十年前對比，總共增加2千170萬人，增長為20.81%。

中國國家統計局

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