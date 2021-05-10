內地人創意無限。內媒近日報道，位於河南洛陽的河南科技大學上周六（8日）在自助餐推出新菜式，引發網民熱議。自助餐以多款用生果炮製的菜式作為主打，包括士多啤梨炒西芹、荷蘭豆炒橙、車厘子炒西芹、菠蘿炒肉，甚至出現一款士多啤梨湯。雖然不少人認為生果暗黑料理讓人難以接受，這些菜式卻大受學生歡迎。

據悉，該大學食堂是為吸引更多學生前來用餐，才會推出這些「暗黑料理」，結果許多同學都前來用膳兼藉機打卡，部份菜式更早早售罄，學生還說：「這幾天食堂的米飯明顯增加了幾桶！」不過，有學生發現，同學們只喜歡吃生果，有學生對着一盤車厘子炒西芹抱怨：「（同學們）你們也太猛了吧！為甚麼櫻桃（車厘子）炒芹菜（西芹），櫻桃都沒有了，只剩下芹菜！」

不少同學表示，希望食堂可以推出更多新奇的菜品，讓大家保持新鮮感。一名李姓學生說：「有些菜還是很好吃的，像那個菠蘿炒肉就很好吃的！去晚的時候，那些新奇的菜品都沒有了！」有網民則批評餐廳是譁眾取寵，推出的都是亂七八糟的菜式。

澎湃新聞網／新浪微博

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