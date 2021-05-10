曾聲援香港雨傘運動和反送中運動的內地維權人士謝文飛（本名謝豐夏），自去年4月29日遭當局以尋釁滋事罪被刑拘後，其案件原來已在上月15日在郴州市蘇仙區法院秘密開庭審理，歷時三小時，當庭未有宣判，家屬中只有謝母獲准旁聽。

由劉曉波生前好友組成的「曉波助瀾會」昨發佈上述消息，並指謝文飛家屬過去曾先後聘請謝陽、張磊、任全牛、陳進學等律師代理案件，但屢遭當局「以各種理由排除在案件外，無法會見、閱卷或了解案情，更無法出庭代理」，謝文飛最終由官派律師代理，參加庭審。

其中一名家屬委託律師向本報透露，當局的指控主要與謝文飛過往在Twitter聲援香港及談及武漢疫情的帖文有關。他又指一直遭法院排擠，故對案件已開庭的消息並不知悉。對於當局安排官派律師、秘密開審的做法，他批評：「這是對民間民主人士的迫害，也是對法律的踐踏！」

批評抗疫多次遭警告

謝文飛被捕前曾發佈一段錄影聲明指，情願自己辯護，也不接受官派律師，又表示：「我的身體狀況非常好，如果被捕的話，我肯定不會在裏面自殺。」謝文飛過去一向敢言，曾在Twitter多次發聲聲援香港反送中抗爭，稱「如果大陸只剩下一個人還在支持香港的話，這個人必定是我」，他亦曾就疫情多次批評當局，稱「廢言導致肺炎」，並撰寫多首諷刺詩，因此多次遭警告。

曉波助瀾會