世界衞生大會（WHA）將在本月24日舉行，台灣在網上截止報名前仍未收到邀請函。衞福部長陳時中表示雖然已截止報名，但不會放棄參與機會，將繼續接洽理念相近的國家持續幫忙發聲。在北京，外交部發言人華春瑩則聲稱民進黨當局是「以疫謀獨」，繼續「堅決反對」。

在中共不斷打壓，台灣連續第五年未能以參與WHA。陳時中今天在疫情記者會時表示，將會會繼續尋找理念相近國家幫忙發聲，希望世衞願意發出邀請函；再者，台灣亦會準備在WHA大會期間，找理念相近國家以視像方式，進行雙邊跟多邊會談。

陳時中較早前接受西班牙媒體訪問時，重申COVID-19疫情證明台灣是全球應變疫情最成功的例子之一，是全球公共衞生不可或缺的一環，呼籲世衞將台灣納入會議。衞福部亦表示，如果最終確定未能獲邀參與WHA，在大會召當日將透過駐日內瓦辦事處，向世衞遞交抗議信。

行政院發言人則批評中共對台灣的打壓無所不在，百般阻撓，無視世界主要國家支持台灣加入相關國際組織的呼籲。

華春瑩今日在例行記者會上表示，台灣參與國際組織，包括世衞活動，都必須按照「一個中國原則」處理，她又堅決反對民進黨當局「炒作所謂參加世衞大會」，「真實目的是以疫謀獨」。她又「奉勸」民進黨當局「停止借疫情搞政治操弄，不要再自取其辱」。

今年各主要國家都表態支持台灣參與WHA，包括七國集團（G7）與美國國務卿布林肯，都支持台灣以觀察員身份參與大會。

綜合報道

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