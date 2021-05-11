網上直播遊戲並非新鮮事，但早前在中國就有玩家因未經騰訊授權直播《王者榮耀》遊戲，被騰訊控告侵權。昨天（10日），抖音通過頭條號「抖音黑板報」發佈消息稱火山小視頻（現名抖音火山版）被廣州知識產權法院認定侵權。

法院審理後認為，《王者榮耀》運行中的連續畫面著作權由遊戲開發商騰訊享有，遊戲直播不構成對著作權的「合理使用」，要求抖音火山小視頻停止《王者榮耀》遊戲直播，並賠償原告騰訊800萬元（約968萬港元）。

抖音認為《王者榮耀》屬於多人在線競技類遊戲，其間的所有畫面完全由玩家操作形成，玩家理應享有著作權，堅持平台並無侵權，目前已提出上訴。

《王者榮耀》這款手機遊戲在中國相當受歡迎，此消息一出，網上立即議論紛紛，有網民就認為抖音「活該」，指騰訊並沒有和它合作，說「全球所有遊戲廠商都是這樣的，說白了就是你只能在其合作的平台直播，否則，確實違法，被告活該。」

當然亦有人力撐抖音，指判決不公，認為騰訊此舉動是壟斷。更有網民反諷，「騰訊抄襲的遊戲還少嗎？好像沒有一個是原創的，為啥它從來沒被罰錢？」

同時有網民分析就指此事表面上是騰訊和字節兩間公司的爭執，實際上與廣大普通用戶息息相關，認為照騰訊這種邏輯，如果想直播騰訊旗下的遊戲都要經過它的授權，那麼以後想直播騰訊的遊戲，都要先行考慮風險，認為遊戲區的大部分主播似乎都有被控侵權的風險。

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