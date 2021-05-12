內蒙古自去年開展「倒查20年」涉煤腐敗案後，不斷揭發有官員涉及集體腐的弊案。《北京日報》旗下媒體「長安街知事」微信公眾號披露，中國銀監會內蒙古監管局前黨委書記兼局長薛紀寧，任內收受賄絡超過4億元人民幣（下同，約4.82億港元），涉及37個單位；該案更連帶牽扯出薛紀寧在內等6名內蒙古監管局官員涉嫌集體貪腐，已引起內地輿論關注。

報道指，呼和浩特市中級人民法院今日開庭審理薛紀寧涉嫌受賄一案。根據有關控罪，薛紀寧在2002至2015年擔任中央金融紀工委案件檢查二室主任、銀監會監察局副局長、銀監會內蒙古監管局黨委書記兼局長，銀監會黨委巡視辦巡視員期間，利用職務便利，為他人謀取利益，共計收受37家單位和個人財物逾4億元。

長安街知事指出，薛紀寧落網背後是前內蒙古銀監局（現為：銀保監局）班子6名幹部集體貪腐大案。《中國紀檢監察雜誌》刊發題為「徹查包商銀行嚴重信用風險背後的監管碩鼠」的文章，指包商銀行受查，究其根本在於不法金融集團的持續掏空，但監管腐敗也是重要助推因素。

該文章還披露，2019年11月以來，經報中紀委國家監委批准，駐銀保監會紀檢監察組聯合內蒙古自治區紀委監委歷時一年，查明薛紀寧等6名官員以權謀私、長期包庇縱容包商銀行野蠻擴張、違法經營等問題。

內蒙古銀監局、包頭銀監分局對包商銀行開展50多次檢查，多次查出嚴重問題，卻從未實施行政處罰，更未對責任人採取監管措施，不僅現場檢查從不處罰，而且准入監管避實就虛、蓄意拔高監管評級、信訪舉報核查敷衍了事，顯是「放水」，為包商銀行的「野蠻擴張」大開方便之門。

專案組「倒查」十多年，搜集並整理涉及包商銀行的歷年行政許可審批材料、現場檢查、信訪核查、監管評級、行政處罰等監管方面的詳細材料。僅包商銀行設立機構一項，每家機構的市場准入材料多達近千頁，60多家機構的材料加起來，堆滿了大半個房間。

除薛紀寧外，其餘5人亦已先被起訴或受審。其中，內蒙古銀監局黨委前副書記、副局長宋建基，被指控收受的財物金額超過2.29億元（約2.76億港元）。

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