四川成都四十九中學高二學生林唯麒上周日「母親節」（9日）當晚在校內墮樓身亡，林唯麒的家屬與網民因不滿校方的解釋，觸發昨晚大批人士在校外手持白花示威，最後演變成警民衝突。不過，事件疑在官方策動的宣傳反擊下「峯迴路轉」，林唯麒的母親被質疑講大話，將所有責任歸咎到校方身上。網上輿論亦在一天內出現180度轉變，有網民竟質疑事件背後「動機不純」，懷疑涉及香港黃絲透過文宣挑撥，想在當地引爆類似香港街頭動運，甚至擔心件演變成顏色革命，要求官方介入調查。

據了解，自林唯麒在校內墮樓身亡後，網上群情洶湧，質疑校方隱瞞真相，當地公安在周二晚上發通報，指經調查後，確定林唯麒是自殺，還指家屬都對調查結果無異議。但網民不滿當地警方對事件的解釋，在警方微博的通報下留言「感謝您百忙之中抽空敷衍我們」，獲得不少網民按讚好。

而在同一日，網上亦有一個名為「熠杰」的微信公眾號，聲稱採訪了林唯麒的媽媽魯女士後，認為她謊話連篇。文章指她聲稱，閉路電視片段經過剪接，但追問之下發現，魯女士根本無看過閉路電視片段，是由她丈夫到學校看的，而學校領導亦和他們談了6個多小時，不存在學校閉門無回應的問題。

文章又引述四十九中附近的民眾稱，救護車當晚7時許就已到場，並非家屬聲稱的8時許，所以認為校方應急措施合理。作者指是林唯麒的媽媽，接受不了現實而遷怒學校。《新京報》亦引述醫院確認救護車在時已出發，半小時後回到醫院。澎湃新聞網亦引述政消息人士反駁，林唯麒遺體被直接送到殯儀館的說法。

結果網上輿論在一天內出現180度變化，不少網民質疑是林唯麒的媽媽說謊，又懷疑周二晚的群眾是由外國勢力煽動，特別是現場民眾一起拿着白花這個動作似是有組織性。有網民更表示，成都人喜歡講方言，不會在公眾場所講普通話，因而示威者是從其他地方到當地搞事的。

最離奇的是，有網民指，從網上對事件的文宣就看到「是出自香港黃絲的手筆」，還形容前晚的在四十九中校外的示威是「香港街頭動的翻版」。還有其他網民形容，事件或會變成「顏色革命」，要求官方調查他們背後的人。

微博/ 眾新聞

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